Fernando Vázquez reconoció que vio peligrar el 0-0 en una recta final de encuentro en la que el Lugo fue superior, en gran parte por el bajón del Deportivo. Tras este resultado el equipo coruñés encadena tres jornadas sin vencer, aunque su técnico está convencido de que el Dépor "está en el camino del objetivo, que es de lo que se trata". "Llevamos dos partidos empatados en casa y perdimos en Zaragoza haciendo un buen encuentro. Es un poco volver a la normalidad. Lo extraordinario era anteriormente", argumentó en referencia a la racha de victorias consecutivas. "Ahora estamos en la normalidad y a veces si vienes de unas expectativas que parece que nos vamos a salir de la tabla, dependiendo de cómo lo mires, quizá la decepción sea mayor, pero estamos en el camino del objetivo, que es de lo que se trata", explicó sobre las opciones del Dépor de cruzar con éxito la meta de la permanencia.

Sobre el desenlace del encuentro, hizo autocrítica a la hora de valorar el bajón de su equipo en el tramo definitivo y, en ese sentido, reconoce que no acertó con los cambios. Tardó en hacerlos "porque la situación no la veía clara, por eso tardé". "Cuando los hice no creo que estuviera demasiado acertado, sinceramente. Perdí más fuerza en el centro del campo y después tuve que rectificar. Cuando no tienes el control del partido, primero es controlarlo para luego irte hacia arriba. Yo hice al revés pero faltaban únicamente 15 minutos. ¿Cómo explicamos por qué cayó el equipo en los últimos 15 minutos? Cae también por las decisiones del entrenador y me siento responsabilizado. No ayudé en exceso".