Dani Giménez analizó el buen partido del Lugo, que "sí tuvo esa pausa" que le faltó al Dépor. "Si no puedes vencer, por lo menos que no te gane el Lugo porque era un encuentro de capital importancia", recordó. "Sin ser un partido brillante, en defensa estuvimos bastante bien y prácticamente no pasamos apuros. A partir del minuto 70 nos costó más y el equipo bajó físicamente. Es un derbi, un partido de tensión, y el Lugo está haciendo las cosas bien y es un rival incómodo. Es normal que el equipo no siempre esté a su máximo nivel".

"Hay que seguir mejorando. el equipo tiene que crecer con balón, eso está claro, para poder también descansar", añadió el portero, "mejor" de sus problemas de pubis.