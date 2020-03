Aguza: "El Dépor es un rival muy duro; está haciendo las cosas bien"

Sergio Aguza, centrocampista del Almería, elogió ayer al Deportivo, "un rival muy duro" al que se enfrentará el sábado en el estadio de los Juegos Mediterráneos. De los siete fichajes blanquiazules en el mercado invernal, solo Emre Çolak y Sabin Merino están siendo titulares, aunque el futbolista del Almería considera que "ellos han cambiado muchos jugadores del once". "Son todas caras nuevas, le han dado un plus al equipo y están haciendo las cosas muy bien. Nosotros tenemos que ir a por el partido desde el minuto uno", recomendó en rueda de prensa.

El Deportivo intentará trasladar la presión al Almería, que juega en casa y atraviesa una situación delicada, pero Aguza no cree que eso vaya a ser determinante porque el equipo coruñés también saldrá presionado por "salir de ahí abajo". "Ahora los últimos equipos juegan con eso, con intentar meternos la presión a nosotros. Cada equipo sabe lo que se juega y lo que tiene que hacer. Me imagino que ellos también tendrán esa presión de salir de ahí abajo y alejarse lo más rápido posible. Al final, cada uno se va a jugar lo suyo. Nosotros vamos a estar luchando por estar arriba y no queremos descolgarnos. Nos tenemos que centrar en el sábado, en conseguir la victoria y cambiar la dinámica", afirmó el futbolista.

El catalán apuesta por "unir fuerzas" después de haber encadenado seis jornadas sin ganar. "En la segunda vuelta suele pasar siempre que los equipos de abajo empiezan a sumar más. Nosotros tenemos que focalizarnos en lo que está en nuestras manos y dar el 120% porque ahora con lo que estamos dando no nos da para ganar. La Segunda es una categoría que va opor rachas, por dinámicas. Ahora nosotros pasamos una mala, pero hay que unir fuerzas y focalizarse en el partido de este fin de semana para cambiar la dinámica", argumentó el medio.

El Almería es tercero con 47 puntos, cinco menos que el Zaragoza, en ascenso directo con 52. Aguza reconoce que su equipo se está "alejando" de las dos primeras plazas, pero considera que no es un objetivo imposible cuando todavía faltan doce jornadas para el final. "Queremos ascender por la vía rápida. Nos estamos alejando de esas dos posiciones pero en dos semanas esto cambia mucho. Vamos a pelear hasta el final y a ver qué pasa. Nos tenemos que centrar en conseguir una victoria para verlo todo con otra perspectiva. Hemos estado todo el año arriba, peleando y luchando, pero la Segunda División ya sabemos lo complicada que es. La temporada pasada sí que había más distancia entre los de arriba y los de abajo", recordó Aguza.

A su juicio, el conjunto andaluz se está volviendo más sólido en las últimas jornadas, pero ese crecimiento en las tareas de contención no está sirviendo para sacar los partidos adelante. "Hemos mejorado en defensa. Concedemos menos ocasiones. Hay que sacar lo positivo. Estamos en el camino para encontrar la victoria y esperemos que sea este fin de semana. Estamos terceros y cada partido es una final para nosotros. Se están haciendo cosas bien, pero cuando estás en esa dinámica cualquier error te penaliza", recalcó el centrocampista catalán, que respalda el trabajo del cuestionado José María Gutiérrez, Guti, técnico del Almería. "El equipo confía plenamente en el míster", zanjó.