El club se fija en Abdoulaye Ba como recambio de Michele Somma

El Deportivo se ha fijado en el central senegalés del Rayo Vallecano Abdoulaye Ba (Saint Louis, 1991) como recambio del lesionado Michele Somma, que se perderá lo que resta de temporada a consecuencia de la rotura del menisco y de los ligamentos de la rodilla derecha.

El club ya dispone del permiso por parte de La Liga para poder hacer una incorporación fuera del mercado de fichajes debido a la baja prolongada del central italiano, pero las opciones que ha manejado presentaron complicaciones para llevarse a cabo a estas alturas de la temporada.

Esas dificultades hicieron que el club no descartase la posibilidad de renunciar a realizar una operación porque la opción de un jugador en paro tampoco le convencía, pero ahora ha puesto sus miras en un jugador sin protagonismo en su equipo y que ya forzó su salida el pasado verano.

Abdoulaye Ba no cuenta con el respaldo del entrenador del Rayo Vallecano, el exdeportivista Paco Jémez, pero aún así el club madrileño no le ha permitido marcharse a pesar de la insistencia del senegalés, prácticamente inédito durante esta temporada.

El defensa ansía encontrar un equipo en el que disponer de minutos y el Deportivo le ofrece esa posibilidad después de que la grave lesión de Michele Somma haya dejado al entrenador blanquiazul, Fernando Vázquez, con tan solo dos centrales disponibles en la primera plantilla —Mujaid y Montero—para tres puestos en la defensa titular.