El Dépor rastrea el mercado de centrales tras recibir el sí de LaLiga para fichar a un sustituto del italiano

El Deportivo no se rinde en su lucha por encontrar un sustituto de Michele Somma en el mercado español o entre los agentes libres, pero desde el club ya han reconocido las dificultades con las que se ha encontrado en los primeros sondeos. "Si no vamos a mejorar lo que tenemos, mejor no traerlo", anunció el miércoles el presidente Fernando Vidal en la rueda de prensa en la que presentó las sucesivas ampliaciones de capital que afrontará el club. El Dépor lleva más de una semana moviéndose y ha recibido negativas de centrales de Primera, a pesar de que aún no tenía el ok de LaLiga para fichar en España, un sí que llegó el lunes. Uno de los últimos jugadores que ha tocado es Abdoulaye Ba. El central del Rayo con pasado en el Oporto no cuenta para Paco Jémez, pero desde la directiva madrileña no le han puesto facilidades para marcharse en las últimas ventanas de fichajes. Fernando Vázquez, mientras tanto, sigue haciendo pruebas ante cualquier contingencia.