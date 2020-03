Mollejo: "Hay que estar tranquilos, tener la mente fría y pensar en el sábado"

Víctor Mollejo quiso "pedirle disculpas a la afición" del Deportivo porque "el equipo no tuvo la identidad de otros partidos". "No nos hemos dejado todo lo que nos teníamos que dejar dentro del campo", lamentó el joven, que reconoció la superioridad del Almería. "Desde el primer momento hemos sido sobrepasados. no hemos sido sólidos atrás. Nos vamos dolidos porque ha sido una derrota muy dura. No se ha visto lo que el equipo es. Hay que tener la mente fría, estar tranquilos, que no nos haga daño este resultado y pensar en la siguiente jornada".

"Estamos ahí porque hicimos una primera vuelta que no fue buena, y ahora a pesar de venir de una buena dinámica te ves en descenso. El equipo siempre ha sido realista y ha sabido que esta era una posibilidad", añadió Mollejo, que ya tiene "en la mente" el duelo del sábado ante el Sporting, un "partido crucial".