Mismo plan para los Juegos

La necesidad aprieta al Almería y al Deportivo, cada uno por un objetivo diferente. Los andaluces, aspirantes al ascenso directo, quieren romper su racha de seis jornadas sin vencer para no perder definitivamente la estela de los dos primeros. Los blanquiazules, por su parte, aspiran a dar la sorpresa en uno de los campos más difíciles de Segunda para avanzar hacia una zona más tranquila de la tabla, sin tantos agobios por no caer de nuevo a la zona de descenso. Fernando Vázquez mantendrá en el estadio de los Juegos Mediterráneos su habitual sistema con línea de cinco atrás con el objetivo de no encajar gol y disparar la ansiedad del rival a medida que vayan pasando los minutos. Es una final para los almerienses, pero también para el Dépor, al que le urge volver a sumar de tres en tres para cuadrar sus cuentas por la salvación. Según Vázquez, necesita cinco triunfos en las doce jornadas que faltan, así que aún queda mucho que remar.

Tan mala fue la primera vuelta del Deportivo, tan desastrosa, que la racha espectacular de siete victorias seguidas solo sirvió para alejar el peligro momentáneamente. Debe seguir sumando el equipo coruñés si no quiere complicarse la vida en un final de temporada especialmente incierto por las mínimas diferencias en la clasificación, tanto por arriba como por abajo.

Vázquez recupera a Gaku, que se perdió por sanción el partido contra el Lugo, un encuentro espeso en el que al Dépor le faltó creatividad en campo contrario. El regreso del japonés ayudará a que el equipo tenga más fluidez, pero el principal objetivo será no encajar gol. Otro partido para saber sufrir y tener paciencia. Así salió el Deportivo del hoyo y así espera reencontrarse con la victoria en el estadio de los Juegos Mediterráneos después de tres jornadas sin ganar. El Almería, muy vertical y ofensivo, le obligará a tener que hacer un partido casi perfecto en defensa.