Fernando Vázquez: "Nos está dando más resultado la espera que la iniciativa"

Fernando Vázquez no descarta nuevas maneras de jugar, aunque recuerda que la que mejor resultados le dio desde su regreso al Dépor fue la de "esperar" al rival y cederle la posesión. "Ganábamos y teníamos una posesión baja: 38%, 36%, 40%... Y los resultados estaban saliendo. Subimos la posesión en Zaragoza y perdimos, la subimos claramente contra el Lugo y empatamos. Parece que ofensivamente nos estamos movilizando, aunque nos falta cierta capacidad para crear ocasiones, pero estadísticamente no nos está dando resultado. A veces qué es mejor, ¿coger la pelota para ti e imponerte o esperar a que el rival se equivoque y hacer daño? De principio, la conclusión es clara: nos está dando más resultado la espera que la iniciativa, es así", razonó tras el último entrenamiento previo al partido de esta noche contra el Almería.

El Dépor afronta el encuentro con "energía alta" pese a la racha de tres jornadas sin vencer y Vázquez ve a su equipo "mejor que antes". "No considero que el equipo esté peor, está mejor que antes en sentido global. En el fútbol el 50% como mínimo es factor casual, factor suerte. Nosotros nos ocupamos del otro 50%, que es muy importante. Es posible que ese 50% casual te perjudique o favorezca. No considero que el equipo esté decreciendo en su rendimiento, son resultados", matizó Vázquez en Abegondo.

El técnico elogió el "rendimiento importante" que le están dando sus dos carrileros titulares, Bóveda y Mollejo, y anunció que esta noche no cambiará los tres centrales que viene utilizando en las últimas jornadas, con Peru entre Mujaid y Montero. De cara al partido de hoy, espera un adversario muy vertical y ofensivo desde el inicio. "Es posible que a nivel defensivo tengamos que estar impresionantes", añadió.

"El Almería tiene muchísima velocidad y verticalidad. Llega muy rápido a la portería. Cuenta con grandes jugadores que tienen hambre por ganar. Las expectativas del Almería son de ascenso. Es un equipo que necesita ganar. Tienen sus urgencias, evidentemente. Eso es un elemento psicológico. Si eso va a ser fundamental o no, está por ver, pero nosotros trataremos de sacar provecho de esa situación", analizó Vázquez, pendiente de que el club incorpore un futbolista por el lesionado Somma. "Depende quién llegue. Esa es la realidad. Me encantaría que llegara un tipo que marcara muchísimas diferencias, pero soluciones tengo. Preocupado no estoy", zanjó.