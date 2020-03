"Es un día duro; nos vamos un poco tocados"

Hugo Vallejo apuesta por "pensar ya en el siguiente partido" tras la goleada encajada en Almería. "No estamos hundidos pero sí nos duele haber entrenado y trabajado tanto para irnos así. Las que hemos tenido no las hemos metido. Ha sido un día duro. Lo importante es que el equipo está unido y vamos a seguir trabajando para pensar ya en el partido siguiente", explicó el joven, que lamenta las lesiones de Bóveda y Sabin Merino. "Es un día duro. Esperemos que no sea nada grave. Nos vamos un poco tocados", reconoció el extremo, que ayer jugó de lateral.

Según Vallejo, hay mucho que mejorar, sobre todo en la parcela defensiva. "Son fallos que tenemos que mejorar porque estos partidos son en los que de verdad se ve si somos un equipo y si de verdad queremos ganarlos. Lo importante era sacar la victoria. Irnos así nos duele a todos. Tenemos que pensar ya en el siguiente partido. Esto ya ha pasado. Toca entrenar, mejorar e intentar salir del descenso", aconsejó el futbolista cedido hasta junio en el Dépor por el Madrid.