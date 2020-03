Dani Giménez cree que lo "más justo" sería suspender, no jugar a puerta cerrada

Dani Giménez considera que la competición se adultera al jugar partidos a puerta cerrada. A su juicio, lo "más justo" sería suspender las jornadas el tiempo que haga falta. El sábado el Deportivo recibirá al Sporting sin público en Riazor y luego visitará el Carlos Tartiere también a puerta cerrada, un encuentro que Dani cree que se acabará suspendiendo tal y como se está propagando el coronavirus: "Somos de los más perjudicados porque quizá el partido contra el Oviedo no se juegue".



"Sin público, no lo veo", se quejó esta mañana el guardameta, que no entiende que se permitan "manifestaciones, mítines y festividades" y a la vez se cierren los campos. En su opinión, sería mejor no jugar. "Es mejor tomar medidas que pueden parecer exageradas pero realmente no sabes cuál va a ser el horizonte de la enfermedad", argumentó esta mañana en Abegondo.

"Se acabará parando, que es lo que está pasando en Italia", añadió Dani Giménez, quien considera un contrasentido los consejos que les han dado también a los futbolistas como "lavarse las manos", cuando tanto en los entrenamientos como en la competición "hay disputas" y, por lo tanto, contacto frecuente entre los deportistas.