"Djukic ha hecho al Sporting volver a mirar hacia arriba"

El del sábado no es un partido cualquiera para el entrenador del Sporting. Miroslav Djukic vuelve a Riazor con el objetivo de escalar posiciones en la tabla a costa del Deportivo, el club que le dio a conocer como futbolista en España, el mismo que acaba de caer el descenso y ve peligrar su continuidad en Segunda. "Es un persona íntegra, un profesional, no escatima en esfuerzo. Ha hecho al Sporting volver a mirar hacia arriba", afirman Fran, eterno capitán deportivista, Liaño y Manjarín, compañeros del serbio en aquel Superdépor convertido en el héroe de los modestos y la antesala de la época dorada del conjunto coruñés.

"Estuve con él en Santander, hace unas semanas, cuando el Sporting jugó ante el Racing. Se le ve ilusionado", afirma Paco Liaño, que considera que hay motivos para considerar que la mano del serbio ha devuelto a Gijón la esperanza de pensar en algo más que lograr la permanencia . "El equipo está siendo irregular.Pasa de partidos buenos, como el que hizo en El Sardinero o ante LasPalmas, a otros en los que su rendimiento no es el esperado, pero es el reflejo de lo que es la categoría. Está cogiendo su identidad y lo que más se evidencia es que pasa por la solidez", dice el que también fuera guardameta del Sporting de Gijón

Un pilar

No es la primera vez que el serbio vuelve a Riazor como adversario. Lo hizo muchas veces como jugador y alguna que otra como entrenador. Fran no tiene duda de que el recibimiento a Djukic será cariñoso. "Ha sido un jugador muy importante en la historia del club. Fue un pilar en el Superdepor. Soy de los que digo que, si no hubiese existidoo ese equipo, no habríamos vistos después un Dépor campeón. Todos han hecho posible eso, entre ellos, Djukic", sentencia el excapitán deportivista sobre su excompañero, que se fue al Valencia antes de que el conjunto coruñés conquistara su primera Liga. En cuanto al paso de Djukic por el Sporting, Fran considera que "el comienzo fue dubitativo, pero los últimos partidos han dado opción a pensar más en la promoción que en la permanencia. El Deportivo se juega mucho el sábado. Lleva cuatro jornadas sin ganar, pero ya salió de una situación peor con una remontada que muchos veían imposible".

"Le costó al inicio, pero ahora el equipo está cogiendo un poco más la idea que quiere él y lo ha colocado de nuevo con opciones de entrar en promoción y en trayectoria ascendente", coincide Javier Manjarín. Formado en Mareo, el gijonés triunfó después en A Coruña donde continúa residiendo. "Se nota que Djukic quiere un Sporting sólido defensivamente y aunque en ataque organizado al equipo le sigue costando, tiene jugadores que les lleva a ser peligrosos en las transiciones rápidas", añade. El exrojiblanco y exblanquiazul ve al Dépor más exigido por su posición en la tabla de cara al duelo del sábado. "Se les cuestiona todo, pero han conseguido salir de abajo cuando les daban por perdidos y tiene buenos futbolistas para salir de ahí y competir con las máximas garantías", subraya de los deportivistas. "Al Sporting le va a dar mucha moral el resultado que consiguió ante Las Palmas y tendrá el aliento de la Mareona. Va a ser un partido complicado para los dos equipos", concluye Manjarín.