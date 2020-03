La AFE exige la suspensión total de todos los partidos para garantizar la seguridad de todos los trabajadores

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) comunicó ayer que envió "diferentes cartas al Consejo Superior de Deportes (CSD), Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la LaLiga", solicitando la suspensión total de todos los partidos de todas las divisiones del fútbol español para garantizar la seguridad de los jugadores y jugadoras por el coronavirus y no simplemente que se juegue a puerta cerrada.

"Dadas las medidas que se están tomando por parte del Gobierno y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en relación no sólo al hecho de las actividades con público, sino, y especialmente, en la condición de trabajadores y trabajadoras, y recogiendo el sentir como sindicato a los efectos, solicitamos que las medidas que se lleven a cabo estén presididas por la garantía de mínimo riesgo de los y las futbolistas de todas las categorías", advirtió el sindicato en un comunicado.

Por ello, la asociación solicitó al CSD, RFEF y LaLiga "la suspensión de todos los partidos de todas las divisiones y de todas las categorías de ambos sexos". "Dada la situación, hemos realizado esta solicitud pensando exclusivamente en la salud de los y las futbolistas, colectivos a los que representamos. Y lo que no es de recibo es que no se tenga en cuenta este hecho, más allá que entendemos necesario evitar grandes aglomeraciones por el incremento del riesgo que esto supone", advirtió. En este sentido, para la AFE este riesgo "no sólo se evita con la ausencia de público en los partidos".