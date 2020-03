Juan Carlos Rodríguez Cebrián, empresario y asesor del consejo de administración, aseguró ayer que declinó formar parte de la directiva por motivos familiares. "No me dejaron ser ni presidente ni consejero ni nada", manifestó en una entrevista concedida a Deportes Cope Coruña.

Rodríguez Cebrián, sin embargo, indicó que no oculta su responsabilidad en el club. "Trabajo para el Deportivo, no para lucirme", destacó. "Estoy dando algo sin recibir nada, no me escondo", añadió.