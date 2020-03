Mujaid apoya la tesis de sus compañeros de vestuario: "No se debería jugar"

El deportivista Mujaid apoyó la tesis de sus compañeros y de todo el colectivo de futbolistas profesionales al afirmar que para él estos partidos "no se deberían disputar" porque los jugadores, al igual que los aficionados, se pueden "contagiar". "No me imagino un partido sin público, pregunté a varios compañeros míos, sobre todo a Vicente (Gómez), que jugó en el Camp Nou vacío y me dijo que era una sensación muy dura", comentó.

Dani Giménez ya se expresó el martes en una línea muy parecida a la del central. "Es mejor tomar medidas que pueden parecer exageradas, pero realmente no sabes cuál va a ser el horizonte de la enfermedad", aseguró el guardameta, uno de los capitanes blanquiazules.