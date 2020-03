Vázquez apuesta por "anular" la temporada si la Liga no se reanuda

Fernando Vázquez analizó ayer la posibilidad de que las competiciones se suspendan más allá de las dos jornadas aplazadas en un principio y finalmente no se reanuden. Lo "más justo", a su juicio, sería dar el "año perdido", es decir, "sin ascensos, descensos, campeones, ni subcampeones, ni nada". "Si la situación sigue así de negativa y la competición no se puede seguir disputando, tendría que ser anulada, desde mi forma de pensar", recomienda el técnico, quien matiza que el Dépor "no está en descenso ahora mismo".

Entiende el de Castrofeito que al estar el equipo coruñés empatado a 35 puntos con Albacete y Oviedo, le favorecería el golaveraje particular en caso de ese triple empate si no se jugaran más partidos, tampoco el que los manchegos tienen pendiente de reanudar contra el Rayo. Su "único temor" es que para resolver la clasificación la solución fuese tener en cuenta solo la primera vuelta, lo que condenaría al Dépor a Segunda B. "Me parecería una barbaridad porque la competición son 42 partidos. Lo más normal si hubiera que acabar la Liga y darla por finalizada, sería anularla, sería lo más justo a nivel deportivo", recalcó Fernando Vázquez.

Tras el entrenamiento de ayer a puerta cerrada, el Deportivo tomó la decisión de suspender sin fecha la vuelta al trabajo del primer equipo, por lo que la actividad en Abegondo está completamente paralizada hasta nuevo aviso. Los jugadores seguirán un "plan individualizado" para tratar de mantener la forma sin acudir a las instalaciones de la ciudad deportiva, unas pautas programadas por el preparador físico, Manuel Pombo. "Me da la sensación de que tiempo real para competir no lo va a haber. Habrá que tomar una decisión sobre qué hacemos con la competición de este año", recalcó Fernando Vázquez en Abegondo, donde contestó a las preguntas sin periodistas presentes en la sala de prensa.

El Deportivo, según expresó ayer el club mediante un comunicado, mantiene su "voluntad" de celebrar la Junta General Extraordinaria de accionistas fijada para el próximo martes e insiste en su recomendación a los accionistas para que "deleguen y agrupen la representación de acciones" con el objetivo de que "el número de asistentes físicos a la junta no obligue a la suspensión de la misma por superar los estrictos límites legales establecidos".

Por otra parte, la Premier League confirmó ayer la suspensión del campeonato hasta el próximo 3 de abril tras conocer los recientes casos positivos por coronavirus en Mikel Arteta y Callum Hudson-Odoi, uniéndose así al resto de grandes campeonatos europeos como LaLiga, la Serie A, la Bundesliga o la Ligue.