El Dépor renuncia a pruebas de coronavirus de LaLiga

El Deportivo informó esta tarde de que renuncia a las pruebas de coronavirus que LaLiga ha puesto a disposición de los equipos de Primera y Segunda División. El jefe de los servicios médicos del club, Carlos Lariño, indicó en un vídeo difundido por la entidad blanquiazul que no han recibido los tests, pero que en caso de hacerlo no los emplearían por "ética" y "justicia social". "A día de hoy, 19 de marzo, en el Real Club Deportivo de La Coruña no hemos recibido ningún test diagnóstico del Covid-19. Si lo recibiéramos, tanto el presidente como su consejo, han delegado toda la responsabilidad y la toma de decisiones en sus servicios médicos", indicó Lariño.

"Los servicios médicos del club no tenemos intención de utilizar los tests diagnósticos con nuestros jugadores profesionales", aseguró el jefe de los servicios médicos. Lariño apuntó que no lo harán por "justicia social" y por "ética". "Nuestros jugadores en estos momentos, por estar la liga parada, pasan a ser población general y se rigen por las normas y protocolos que mandan las autoridades sanitarias. En ninguno de los protocolos está indicado hacer un test a un paciente asintomático y a día de hoy están todos asintomáticos", argumentó.

Las pruebas tampoco se usarían para solidarizarse con el personal médico que estos días combate la epidemia de coronavirus. "Al ver a todos nuestros compañeros sanitarios que están trabajando a destajo en los servicios de urgencias, que carecen de todos los medios necesarios y que a veces no tienen todos los tests para poder hacer a gente asintomática, no nos parece ético utilizarlos con gente a la que no les va a hacer falta", reflexionó Lariño.