Propone jugar "miércoles y domingo" hasta acabar

Dani Giménez ve "sensata" la decisión de posponer la Eurocopa y la Copa América para así poder acabar los campeonatos. Está preparado para jugar "miércoles y domingo", incluso hasta más allá del 30 de junio. Lo cree necesario, incluso desde un punto de vista social y económico, no solo con la única intención de evitar el descenso: "La anulación no beneficiaría a nadie. Si hay que apretar para jugar lo más seguido posible, en verano, los jugadores lo haremos, porque se lo debemos al público y a la gente que hace posible que en el fútbol se mueva el dinero que se mueve. Lo ideal sería antes del 30 de junio, pero como no lo sabemos, igual hay que hacer alguna medida excepcional, algún apaño. Somos conscientes de que la gente va a estar necesitada de fútbol, porque es la manera de que la gente se evada", argumentó el meta, que se quedó en A Coruña porque lo aconseja la edad de sus abuelas y la necesidad de reducir los contactos ante posibles contagios.