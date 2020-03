El Deportivo renuncia a los test que ofrece LaLiga

El Deportivo informó ayer de que renuncia a las pruebas de coronavirus que LaLiga ha puesto a disposición de los equipos de Primera y Segunda División. El jefe de los servicios médicos del club, Carlos Lariño, indicó en un vídeo difundido por la entidad blanquiazul que no han recibido los tests, pero que en caso de hacerlo no los emplearían por "ética" y "justicia social". "A día de hoy, 19 de marzo, en el Real Club Deportivo de La Coruña no hemos recibido ningún test diagnóstico del Covid-19", manifestó Carlos Lariño. "Los servicios médicos del club no tenemos intención de utilizar los test diagnósticos con nuestros jugadores profesionales", añadió.