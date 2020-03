Gandoy: "Tengo dudas de que en Tercera se vuelva a jugar"

El fabrilista Yago Gandoy mostró ayer sus dudas acerca de que la competición en Segunda B y Tercera División se pueda retomar. El canterano, en ese sentido, comparte la opinión que mostró hace unos días su entrenador, Luisito. "Segunda B y Tercera no tienen tantísima repercusión y tengo mis dudas de que se vaya a acabar, aunque la Federación Gallega haya puesto un comunicado de que se va a acabar", indicó Gandoy. "Yo tengo mis dudas, no sé si se va a acabar o no, confío en que sí y quiero que se acabe porque al final es el trabajo de todo un año", añadió.

Su futuro en el Dépor

El joven futbolista del Fabril, que esta temporada se estrenó con el primer equipo, también se refirió a su futuro en el club. Gandoy acaba contrato en junio, pero todavía está en el aire su continuidad. "Eso es cosa del club y de mi agente. Cuando llegue el momento, entre todos decidiremos qué es lo mejor para las dos partes, pero yo estoy feliz aquí", dijo.