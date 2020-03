Bóveda: "Tengo bastante asumido que por algún lado algo vamos a perder"

Eneko Bóveda asume que los futbolistas también tendrán que hacer "ciertos sacrificios o esfuerzos" para superar la crisis generada por la pandemia del coronavirus, en su caso probablemente compitiendo más allá del 30 de junio, si es que finalmente las ligas se reanudan, o incluso desde el punto de vista económico. "La mentalidad, ya no la de nosotros como futbolistas sino la de la sociedad, tiene que ser la de ir preparándose para hacer ciertos sacrificios o esfuerzos. En ese sentido, lo tengo bastante asumido que por algún lado algo vamos a perder. Ojalá que no, pero tiene toda la pinta y hasta cierto punto también estoy dispuesto", explicó esta mañana el defensa del Deportivo, que pasa el confinamiento en A Coruña junto a su mujer, su hijo y una hermana que estaba de visita cuando se decretó el estado de alerta.

Los clubes tienen la posibilidad de acogerse a un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) pero, "de momento", nadie en el Deportivo le ha hablado a los futbolistas blanquiazules sobre esa posibilidad. "El club de momento no nos ha transmitido esa idea. Muchas cosas están en el aire. Lo primero de todo es si se va a jugar o no, cuándo se va a jugar, y las consecuencias económicas que podría tener el hecho de no jugar. No vanos a generar un conflicto donde de momento no lo hay y no tiene por qué haberlo. Es una situación morbosa porque ya se habla de dinero. Sé que muchos trabajadores lo están sufriendo. Es una realidad en la sociedad y no dejamos de ser trabajadores. No sacaríamos el champán, nadie lo saca en una situación así, pero somos trabajadores, deportistas pero trabajadores", recalcó Bóveda.

"En nuestro caso concreto hay todavía hay muchos frentes que no están cerrados y pueden tener un arreglo mejor del que en algunos momentos se pueda pensar. Si va a pasar o no (solicitar el ERTE), no sabemos nada. Depende poco de nosotros. Si es un derecho de las empresas, ahí está y ahí lo tienen. Veremos a ver cómo evoluciona todo. Siempre abogaría más por algo consensuado, de manera que, entre comillas, paguemos todos. Es una posibilidad, evidentemente, y algo que en otros ámbitos se está dando", razonó el futbolista del Dépor, al que le queda otro año más de contrato en el equipo coruñés.

Bóveda ultima la recuperación de la lesión muscular en el bíceps femoral derecho que sufrió en Almería, en el último partido disputado antes del parón. "Fue menos de lo que parecía, no fue gran cosa. En una situación normal estaría empezando a entrenar con el grupo o muy cerca. Estoy metiéndole bastante caña. No he tenido que parar ni he descansado especialmente", añadió el defensa blanquiazul esta mañana en una rueda de prensa virtual.