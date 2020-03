Bóveda: "Tengo bastante asumido que por algún lado vamos a perder; ojalá que no, pero estoy dispuesto"

Eneko Bóveda asume que los futbolistas también tendrán que hacer "ciertos sacrificios o esfuerzos" para superar la crisis generada por la pandemia del coronavirus, en su caso probablemente compitiendo más allá del 30 de junio, si es que finalmente las ligas se reanudan, o incluso desde el punto de vista económico. "La mentalidad, ya no la de nosotros como futbolistas sino la de la sociedad, tiene que ser la de ir preparándose para hacer ciertos sacrificios o esfuerzos. En ese sentido, lo tengo bastante asumido que por algún lado algo vamos a perder. Ojalá que no, pero tiene toda la pinta y hasta cierto punto también estoy dispuesto", explicó el defensa del Deportivo, quien indicó que todavía le queda un año de contrato en el caso de tener que alargar la temporada más allá del 30 de junio.

Los clubes tienen la posibilidad de acogerse a un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) pero, "de momento", nadie en el Deportivo le ha hablado a los futbolistas blanquiazules sobre esa posibilidad. "El club de momento no nos ha transmitido esa idea. Muchas cosas están en el aire. Lo primero de todo es si se va a jugar o no, cuándo se va a jugar, y las consecuencias económicas que podría tener el hecho de no jugar. No vamos a generar un conflicto donde de momento no lo hay y no tiene por qué haberlo. Es una situación morbosa porque ya se habla de dinero. Sé que muchos trabajadores lo están sufriendo. Es una realidad en la sociedad y no dejamos de ser trabajadores", recalcó Bóveda.