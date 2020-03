Tere Abelleira: "Soy jugadora del Deportivo y solo pienso en eso"

Teresa Abelleira, una de los pilares del Deportivo Abanca esta temporada en su estreno en la máxima categoría del fútbol femenino, ha querido dejar aparcado por el momento su futuro para centrarse en que el equipo recupere lo antes posible la normalidad y vuelva a competir. "Ahora mismo soy jugadora del Deportivo Abanca y solo pienso en eso, en el club, en mi equipo y en salir de esta y volver a los entrenamientos y a los partidos cuanto antes", indicó la centrocampista.

Tere es una de las futbolistas más cotizadas del conjunto blanquiazul, pero ha evitado aclarar si en las últimas semanas ha recibido muchas propuestas de otros clubes. Lo inmediato, asegura, es que la Primera Iberdrola se pueda retomar cuanto antes. "Eso es un tema que tratan otras personas y lo que más me importa ahora mismo es mi equipo y que se vuelva a jugar", insistió acerca del posible interés de otros conjuntos.

La prioridad de la jugadora deportivistas es que se supere la crisis del coronavirus para volver a disputar una temporada que para el Deportivo Abanca estaba siendo histórica. En ese sentido, Teresa Abelleira afirmó que le preocupa que no se pueda volver a jugar más. "Es una temporada que no vamos a olvidar nunca, hemos hecho algo que ningún equipo hizo recién ascendido. Es una temporada que está siendo muy buena y podría quedar un poco en el olvido por este tema, me daría un poco de rabia. Espero que no sea así y se pueda acabar la Liga", manifestó.