"Fernando Vázquez es muy cercano, valoro el esfuerzo que hace conmigo"

El confinamiento al que ha tenido que ser sometida la población por el avance del coronavirus ha puesto freno al ascenso meteórico del canterano Juan Rodríguez en los últimos meses. La gran esperanza de la cantera había abandonado el juvenil para hacerse un fijo en el Fabril, entrenarse todos los días con el primer equipo e incluso coquetear con el debut con los mayores. Fernando Vázquez, uno de los grandes técnicos de cantera del fútbol español en los últimos treinta años, estaba tutelando su salto. El central da importencia a todas las atenciones que el entrenador de Castrofeito estaba teniendo con él. "Fernando tiene gran experiencia y la demuestra en todos los entrenamientos. Es cercano y transmite confianza y tranquilidad, valoro el esfuerzo que estaba haciendo conmigo al quedarse casi todos los días entrenando conmigo una hora más", razona.

El defensa está agradecido por la oportunidad y por lo que está aprendiendo con los profesionales. El estreno con el primer equipo asoma en el horizonte, algo que él, deportivista de cuna, lleva deseando toda la vida. Eso sí, tampoco quiere verlo como algo inminente para no generarse presión o descentrarse del trabajo. "No pienso ahora en eso (un posible debut), aunque ojalá algún día se dé ese momento, porque sería un placer, ya que es el club de mis amores y estaría orgulloso de poder defender esa camiseta", apunta quien, de padre coruñés, fue criado en la zona de Vigo y rechazó ofertas de Celta, Villarreal y Valencia cuando firmó por los blanquiazules. De hecho, su idea es, si así lo desean en la plaza de Pontevedra, es no marcharse nunca: "Mis planes de futuro es quedarme en este Deportivo el máximo de tiempo posible, porque es el club del que fui toda la vida".

Juan Rodríguez, que reconoce que ahora se fija mucho en Mujaid, lanzó un mensaje a todos esos deportivistas que están en los escalafones inferiores del Dépor y que vienen tras él: "A los jugadores de la cantera les dijo que trabajen día a día, que se esfuercen al máximo, ya que ahora en el club hay entrenadores que están brindando oportunidades para que las puedas aprovechar".