Somma: "Me gustaría seguir en el Dépor pero dependerá de muchas cosas"

Michele Somma, que acaba contrato con el Deportivo en junio y actualmente se recupera de una grave lesión de rodilla, se refirió esta mañana a su posible ampliación contractual, un tema que ahora aparca porque "hay cosas más importantes", señaló en referencia a la crisis sanitaria por el coronavirus que está azotando especialmente tanto a su país, Italia, como a España. "Ya hemos hablado con Richard (Barral) de este tema. Ahora le tocará hablar a Richard con mi representante. Ahora hay cosas más importantes que esta. Luego hablarán Richard y mi agente. Yo estoy contento en A Coruña y me gustaría seguir pero eso luego dependerá de muchas cosas. Hablamos con Richard, lo agradezco mucho y estoy muy feliz por la ampliación de contrato que me ofreció. Ahora hay cosas más importantes que esta. Hay tiempo para hablar. Ahora toca pensar en otras cosas", recalcó esta mañana desde Italia en una rueda de prensa virtual.

El central trabaja a diario junto a los fisioterapeutas en su recuperación, todos "con mascarilla y guantes" como medida de prevención, y está muy satisfecho de cómo está evolucionando tras su operación en la rodilla derecha. "La recuperación está siendo espectacular. Estamos en la línea perfecta. Queda mucho tiempo pero lo peor ya pasó y toca mirar siempre para adelante. La rodilla me responde bien, cada día voy mejorando. Estoy feliz y toca trabajar. La primera parte de la recuperación me tocaba hacerla en Italia, el primer mes, pero ahora con todo lo que está pasando no puedo volver a España. Sigo aquí hasta que todo se tranquilice y pueda volver", explicó Somma, que incluso no descarta reaparecer esta misma campaña si la temporada se alarga mucho hasta el verano.

Lo más "justo", a su juicio, sería que el campeonato se reanudase y poder "acabar la liga", pero tiene claro que "lo más importante es la salud de las personas". En cualquier caso, si finalmente se disputan las once jornadas que faltan de Segunda el italiano está convencido de que el Dépor logrará el objetivo de la permanencia pese al bajón de las últimas jornadas, curiosamente desde su lesión frente al Girona. "Seguramente no han sido los resultados que cada uno esperaba, pero confío en mis compañeros y estoy a muerte con ellos. Creo que van a salir sí o sí de esto y van a darle la vuelta", añadió Michele Somma.