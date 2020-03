Michele sigue en Italia: "No puedo volver a España"

Michele Somma sigue en Italia y trabaja a diario con los fisioterapeutas en su recuperación, todos "con mascarilla y guantes" como medida de prevención por el coronavirus. Está muy satisfecho de cómo está evolucionando tras su operación en la rodilla derecha. "La recuperación está siendo espectacular. Estamos en la línea perfecta. Queda mucho tiempo pero lo peor ya pasó y toca mirar siempre para adelante. La rodilla me responde bien, cada día voy mejorando. Estoy feliz y toca trabajar. La primera parte de la recuperación me tocaba hacerla en Italia, el primer mes, pero ahora con todo lo que está pasando no puedo volver a España. Sigo aquí hasta que todo se tranquilice y pueda volver", relata.

Lo más "justo" sería que el campeonato se completase y así "acabar la liga", pero "lo más importante es la salud de las personas". En cualquier caso, si el torneo se reanuda está convencido de que el Dépor se salvará: "Confío en mis compañeros y estoy a muerte con ellos".