El Dépor compite desde casa

En medio de un parón que mantiene a los jugadores confinados en sus hogares, Peru Nolaskoain volvió el viernes a competir. Lo hizo en un terreno en el que se desenvuelve tan bien como en el césped, ejerciendo de representante del Deportivo en el torneo solidario del popular videojuego FIFA organizado por el Cádiz. En cuanto el conjunto andaluz planteó el campeonato a imagen y semejanza del que se desarrolló entre los equipos de Primera División, en el club blanquiazul no tuvieron demasiadas dudas sobre quién debería ser su apuesta. "Le suelo meter horas y me gusta", reconoce Peru sobre su afición al videojuego. "Cuando me lo dijo Rafa Carpacho (jefe de prensa del club) no lo dudé", añade acerca de una iniciativa que pretende recaudar fondos para la lucha contra la epidemia de coronavirus.

En la plantilla hay otros jugadores hábiles en el FIFA „"Somma es bueno", asegura Peru„, pero la imagen del centrocampista vasco con la videoconsola a cuestas en los desplazamientos se volvió recurrente durante esta temporada. "Tengo un maletín de esos que lleva el monitor y la Play", reconoce; "y en el autobús me voy a los asientos de atrás, me pongo los cascos y me quedo un poco en mi mundo".

En su estreno el viernes en la ronda previa del torneo frente al Lugo, representado por el exdeportivista Hugo Rama, había interés y cierto morbo por ver en qué posición se colocaba a sí mismo después de que la lesión de gravedad de Somma le enviara en las últimas jornadas al eje de la defensa por la ausencia de recambios en la plantilla. "Me puse de mediocentro porque la parte de atrás estaba bien cubierta", bromea sobre su primer partido en el campeonato.

Hubo también cambio de sistema. Nolaskoain aparcó la defensa de cinco y alineó un 4-2-3-1 plagado de mediapuntas en el que no dio opción a sus compañeros de consensuar la alineación. "No he hablado con ellos porque si no todos me van a empezar a pedir y solo pueden jugar once", asegura acerca del equipo titular.

Esta tarde (20.00 horas) después de imponerse (4-3) al Lugo se enfrentará en octavos de final al Extremadura, representado por Víctor Pastrana, en la primera edición del Torneo Ramón de Carranza de E-Sports. La competición, impulsada por el Cádiz y retransmitida por streaming a través de plataformas como YouTube o Twitch, nace para reunir fondos a través de donaciones para combatir la epidemia de coronavirus y al mismo tiempo paliar el paréntesis de las competiciones y la ausencia de fútbol. "Esto ayuda, porque ahora que no hay partidos en directo en la televisión ver jugar a futbolistas profesionales es una bonita manera de matar el tiempo y de entretener al público", reflexiona Peru.

El campeonato funciona también como una distracción más en el escenario de confinamiento que padecen estos días los jugadores. Nolaskoain, al igual que sus compañeros, se entrena estos días en casa „él se encuentra en el País Vasco„ a la espera de volver a la normalidad. "Cada uno se tiene que buscar la vida un poco como puede y yo en mi caso he montado un pequeño gimnasio en la terraza", indica el centrocampista. "Suelo estar con mi primo trabajando por las tardes y es una bonita forma de distraerse y a la vez de hacer ejercicio y mantener la forma", añade.