Sabin Merino: "Reiniciar la Liga creo que es lo más justo"

Sabin Merino considera que "lo más justo" es que la competición se termine en cuanto la epidemia de coronavirus comience a remitir. "Lo más justo para todos es que la liga termine", indicó el delantero. El jugador deportivista, sin embargo, reconoció que parece complicado que se pueda acabar antes del 30 de junio, fecha en la que muchos jugadores de la plantilla finalizan su contrato. "Terminarla en los plazos previstos es imposible y tendremos que jugar en otras fechas. Una vez decidido esto, si se alarga más del 30 de junio lo más justo para todos sería llegar a un acuerdo en el que los jugadores que acaban contrato y están cedidos puedan seguir aquí para terminar la temporada", añadió.

"Una vez avance todo, si se puede reiniciar la Liga creo que es lo más justo. A día de hoy no contemplo que no se pueda jugar. Creo que hay fechas y tiempo", insistió el delantero.

Sabin Merino destacó que está llevando "bien" el estado de alarma mediante la rutina de trabajo que ha proporcionado el club a los jugadores. "El confinamiento, dentro de lo que cabe, lo estoy llevando bastante bien. Se trata de crear una rutina y tener el día lo más ocupado posible. Con los entrenamientos y la recuperación, al final se hace todo más llevadero. Por suerte tengo espacio para trabajar, que lo necesitaba", manifestó.

El delantero también se pronunció sobre la posible reducción de salarios que prepara el club. "El club habló con los capitanes y les comunicó que no iba a haber ningún ERTE, pero la Liga y los clubes siguen manteniendo reuniones y es un poco incertidumbre lo que vaya a pasar. Es verdad que el club nos comunicó que iba a hablar con nosotros esta semana para valorar un poco las diferentes opciones que se plantean", reconoció.