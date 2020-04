Primeros contactos para los 'ajustes'

El Deportivo continúa los contactos con los futbolistas de la primera plantilla con el fin de tener un acercamiento y exponerles de primera mano la situación económica de la entidad, en el supuesto caso de que no se reanude la competición. Una posible solución pasa por que los integrantes del primer equipo aceptasen una deducción del salario, a imagen de lo que hicieron ya los futbolistas de otros equipos.

Inicialmente, Fernando Vidal descarta plantear un ERTE (expediente temporal de empleo), como ya reiteró en numerosas ocasiones; pero sí ya dio los primeros pasos para efectuar los recortes necesarios. El presidente de la entidad blanquiazul habló ayer con los capitanes del primer equipo, Álex Bergantiños y Dani Giménez, a los que les expuso la realidad del club.

Según fuentes del Deportivo, el problema puede surgir a partir del inicio de este mes de abril, ya que hasta la fecha el club ha ido obteniendo los ingresos que tiene contemplados. Pero el parón del campeonato „por causas de fuerza mayor, la crisis sanitaria provocada por el Covid-19„ supondrá que las televisiones dejen de pagar. Y sabido es que la parte más importante de los ingresos de los clubes de la Liga del Fútbol Profesional (LaLiga) proceden de los derechos de televisión.

Si la competición no se reanuda, los futbolistas tendrían que renunciar a parte de sus emolumentos; si aceptan y finalmente la competición se retoma, el club coruñés reintegraría las cantidades a cada uno de los jugadores y técnicos afectados.

El Deportivo necesita un pacto con sus futbolistas, pues el ERTE no encaja en el fútbol profesional. En buena parte porque es posible que no fuese aceptado, y por otro lado porque la situación económica de un futbolista dista mucho de la de la mayoría de los trabajadores por cuenta ajena en cuanto a las cantidades que percibe. En el caso de un ERTE, el Estado aporta a cada trabajador un máximo del 70% del salario que deje de ingresar y hasta un tope mensual de 1.098, 1.254 o 1.411 euros, si no tienen hijos o si tienen uno o dos, respectivamente. Otra complicación, en caso de alargarse la temporada, es lo que supone la finalización de contratos y la supuesta ampliación o prórroga de los mismos.

Un caso diferente es el de los demás empleados que tiene la entidad deportivista „limpieza, tiendas, mantenimiento, entre otros„, a los que las posibilidades de aplicarles un ERTE es similar a la que dispone cualquier otra empresa. En este aspecto, el club estudia presentarlo entre esta semana y la siguiente, aunque pendiente de la decisión de las autoridades. El Estado de Alarma está decretado hasta el próximo 11 de abril. Si se levanta, empezará a recuperarse la normalidad deportiva y económica, una situación que podría evitar incluso el ERTE del club blanquiazul. De momento, los futbolistas siguen recabando información y todavía no se postularon.

Ayer, la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) comunicó a la LaLiga su postura contra los ERTE que ya han anunciado algunos clubes profesionales y reiteró su oposición a jugar partidos cada 48 horas cuando sea posible reanudar la competición.

Ambos organismos mantuvieron un nuevo contacto , en el que la patronal informó sobre la puesta en marcha de los ERTE, después de la reunión de sus juntas de división, y sobre escenarios posibles de calendario cuando se pueda volver a la competición.

El sindicato mostró su oposición a los ERTE en el fútbol profesional, aunque las plantillas son las que deciden si aceptan las medidas que presente cada club, y comunicará a los jugadores los planteamientos de LaLiga para una posible reanudación de ésta, la finalización de la temporada y la próxima.