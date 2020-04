Arbeláez: "Soy muy feliz en el club y en la ciudad"

Carolina Arbeláez, jugadora colombiana del Deportivo Abanca, destacó lo fácil que ha sido adaptarse a la ciudad y al equipo junto a su compatriota Lorena Bedoya desde que llegaron a comienzos de año. "Pienso que nuestra adaptación ha sido muy positiva y es de agradecer a las personas que nos lo han hecho tan sencillo", reflexionó. "Soy muy feliz en la ciudad, en un club hecho para marcar diferencias y dar sorpresas. Nos están haciendo crecer como jugadoras y como personas", añadió sobre su crecimiento y el de su compañera Bedoya.

Arbeláez ha sido protagonista en las redes sociales durante estas semanas de confinamiento por sus vídeos haciendo trucos con el balón. "Los malabares los hago por ser feliz, por distraerme y me ayuda a la técnica. Mi reto es mejorar todos los días. Lo que más me inspira es hacer belleza con el balón, hacer magia, aunque lo que más me gusta es hacer gol y correr en una cancha. Este estilo libre es un pasatiempo que me hace feliz", indicó.