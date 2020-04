Salva Ruiz: "Por el bien de la competición, se debería acabar en el campo"

Salva Ruiz se ha mostrado partidario de que la competición se finalice una vez se supere la pandemia de coronavirus aunque para ello haya que extender el calendario más allá del 30 de junio, fecha en la que finalizan muchos contratos de jugadores. "A mí personalmente me gustaría que se acabara la competición y que nosotros en particular consiguiéramos la salvación en el campo, pero la verdad que ahora mismo es un poco difícil de saber", reflexionó el defensa. "Aún es pronto y lo primero es que no haya riesgo para nadie. Si no hay riesgo para nadie, para adelante, por el bien de la competición, de los clubes y de los jugadores creo que se debería acabar en el campo", apuntó.

El lateral izquierdo deportivista tampoco se mostró contrario a que los jugadores tengan que pasar concentrados un tiempo, tal y como ha planteado LaLiga, para finalizar el campeonato con garantías. "Si se tiene que hacer estando concentrados un mes, tampoco pasaría nada", indicó.

Salva Ruiz se pronunció acerca de la negociación que el Deportivo está llevando a cabo con la plantilla para reducir salarios y compensar así la reducción de ingresos provocada por la crisis del coronavirus. "Los capitanes nos han transmitido en una pequeña reunión que tuvimos el otro día por videollamada lo que piensa el club y ahora mismo hay una pequeña negociación, pero creo que se va a llegar a un acuerdo pronto que favorezca los intereses de todos. Creo que hay una buena sintonía entre el vestuario y el club", reconoció.