Cuarentena con victorias inolvidables

A falta de fútbol en directo debido a la epidemia de coronavirus, las cadenas de televisión se han lanzado estas semanas de confinamiento a rescatar de sus archivos partidos históricos con los que paliar la abstinencia de los aficionados. Diferentes canales, en abierto y de pago, se han propuesto hacer más llevadera la cuarentena a sus espectadores con encuentros guardados en la memoria de los aficionados. El Deportivo, en ese sentido, no ha sido la excepción y al célebre Centenariazo le siguió ayer la emisión de la histórica remontada ante el Milan en los cuartos de final de la Liga de Campeones de 2004 coincidiendo con su decimosexto aniversario.

Los aficionados blanquiazules pudieron así revivir uno de los partidos más importantes de la historia del club, pero también sus protagonistas, incluso aquellos que no lo han revisado desde entonces. "De jugador nunca me gustaba ver los partidos, pero cuando estás ya en la parte técnica y empiezas a analizar un poco el fútbol también comienzas a revisar alguno. Es verdad que en estas últimas semanas, como hay bastante tiempo, me he puesto a ver partidos de nuestra época, no solo los que están reponiendo", admite Juan Carlos Valerón, uno de los protagonistas de aquella noche mágica en Riazor ante el Milan de Ancelotti, Maldini, Seedorf, Kaká, Cafú y compañía.

El histórico centrocampista, ligado al Deportivo hasta la temporada 2013, anotó el segundo de los goles en la remontada (4-0) que buena parte de los deportivistas todavía guardan en la retina. El prisma con el que ayer Valerón revisó el encuentro fue doble. Por un lado está la nostalgia de recordar una cita de esas características y por otro el de analizar el juego que desplegó el conjunto dirigido entonces por Irureta. Su ayudante era Paco Melo, en palabras del canario una de las personas que más le "ha impacto en el mundo del fútbol". José Ángel Franganillo, todavía en el club, completaba el cuerpo técnico como preparador físico. Los dos, subraya, fueron "fundamentales" en el día a día del vestuario.

"Cuando pasan los años te gusta recordar y ver esos partidos tan bonitos", reconoce. "También aprovecho para analizar un poco porque estuve 13 temporadas en el Deportivo y fueron los mejores años de mi carrera. Me gusta analizar el equipo que teníamos y las cosas que hacíamos para integrarlas un poco en mi manera de ver el fútbol como entrenador", expone el exjugador canario.

Precisamente la remontada contra el Milan era uno de los grandes partidos que Juan Carlos Valerón tenía pendiente de ver. "Siempre he recordado esa época con mucho cariño", reconoce. "De niño siempre soñé con estar en un sitio donde poder disfrutar del fútbol de una manera en la que el juego se viviese con responsabilidad y divirtiéndote. Yo en A Coruña todo eso lo pude vivir con los compañeros y los cuerpos técnicos", recuerda.