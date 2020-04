Juan Carlos: "No es lógico que se acabe la Liga sin jugarla entera"

Juan Carlos: "No es lógico que se acabe la Liga sin jugarla entera"

El jugador de la Sociedad Deportiva Huesca Juan Carlos Real manifestó que no vería lógico que no se acabara de disputar la temporada completa ya que sería "injusto" si así sucediera.

"No es lógico que la competición acabara ahora sin terminar de jugar todos los partidos que faltan hasta concluir el campeonato porque sería injusto. La sensación es acabar y el equipo que se lo haya ganado lo habrá merecido", comentó el coruñés y exjugador del Deportivo.

El centrocampista azulgrana cree que es precipitado ahora decir cómo tiene que reanudarse la competición: "Han salido varias informaciones de cómo y cuándo debería reanudarse la competición sin tener las cosas claras, y hasta que pasen varias semanas creo que no se puede concretar nada. Supongo que habrá un protocolo que sea factible y aunque sea sacrificando el verano espero que se pueda acabar".

Las once jornadas que faltan pueden causar cambios en las trayectorias de los equipos por las circunstancias, aunque Juan Carlos piensa que donde más se puede acusar es en el tema psicológico. "Será diferente porque si ya al final de las temporadas hay cambios en las trayectorias de los equipos ahora puede pasar cualquier cosa, no tanto en el juego, porque son los mismos jugadores, como en lo psicológico y puede haber cambios importantes, aunque personalmente no creo porque todo sigue igual", destacó.