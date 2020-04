Alba Merino, "sorprendida" por que la FEF dé por terminada la Liga

La deportivista Alba Merino se mostró "sorprendida" tras la propuesta de la Real Federación Española de Fútbol, enviada anteayer a las federaciones territoriales, para acordar mecanismos exprés con los que finalizar la temporada en Segunda B, Tercera, en las competiciones de ámbito estatal del fútbol femenino y fútbol sala, así como en todas las nacionales de categoría juvenil.

"Justo ayer „el martes„ salió el comunicado de la Federación en el que había la opción de que se terminara ya la liga. Yo no lo esperaba. Estábamos pendientes de regresar a la competición y terminarla. Creo que nos sorprendió a todas las jugadoras ese comunicado de la federación", explicó la mediocentro del Deportivo Abanca.

"Es una noticia que nos pilla a todas por sorpresa porque esperábamos terminarla pero nosotras no podemos hacer nada. Es lo que nos digan y nada más. Nuestra ilusión era terminar esta temporada tan bonita para nosotras pero no está en nuestra mano", recalcó la experimentada centrocampista, que se quedó en A Coruña durante el confinamiento para avanzar en la recuperación de su lesión de clavícula y no perderse las consultas que tenía fijadas con los doctores.

Celebra el "temporadón" del Dépor Abanca en el año de su estreno en la Primera Iberdrola, e intentará "conseguir lo mismo o incluso mejorarlo" el año próximo, aunque será "complicado". A falta de nueve jornadas para el final el equipo que dirige Manu Sánchez ocupaba la cuarta posición en la tabla, por detrás del Barcelona (líder destacado), Atlético y Levante.

Renovación

Sobre su reciente renovación con el Dépor hasta 2021, firmada ayer, la futbolista extremeña está muy contenta. "Estoy agradecida al club porque desde el primer momento me mostraron su apoyo y me transmitieron total tranquilidad. Me dijeron que contaban conmigo para la temporada siguiente, así que todo fue muy fácil", añadió Alba Merino.