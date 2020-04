Club y futbolistas pactan una reducción salarial del 17,5% si no se vuelve a jugar

La buena sintonía en las conversaciones mantenidas desde hace semanas entre el consejo de administración del Deportivo y la primera plantilla masculina para pactar una reducción salarial cristalizaron en un acuerdo que incluye un recorte del 17,5% en los ingresos de los jugadores, en caso de que la competición no se reanude, y de un 5% si los encuentros que faltan se disputan a puerta cerrada, tal y como adelantó LA OPINIÓN A CORUÑA en su edición de ayer.

Este acuerdo permitirá al club amortiguar el impacto económico de las pérdidas derivadas del parón competitivo a causa de la pandemia del coronavirus y, al mismo tiempo, evitar que sus consecuencias afecten al resto de los trabajadores del club.

Un cálculo estimativo realizado por LA OPINIÓN y publicado el pasado domingo concluía como resultado unas pérdidas para la entidad blanquiazul de 1,9 millones de euros, si se vuelve a jugar a puerta cerrada, y de 4,7 millones en el caso de tener que dar por concluida la temporada. La intención del consejo es la de no tener que solicitar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para el resto de los empleados del Deportivo y el pacto cerrado con la plantilla de futbolistas para una reducción salarial, pendiente solo de la firma, supone un impulso fundamental en ese sentido. De momento, los cerca de 200 empleados que tiene el club, tanto los jugadores como los demás, están al día en los cobros y el club les ingresó con normalidad las nóminas correspondientes al mes de marzo.

Además de las soluciones ante esos dos posibles escenarios „si no se juega más, un 17,5% de reducción salarial; y si se compite sin público, un 5% de bajada„ el acuerdo pactado entre el Deportivo y la plantilla también refleja cómo se resolverían otros hipotéticos casos que se pudieran presentar. Por ejemplo, si por causas de fuerza mayor finalmente solo se llegan a disputar algunos de los once partidos de Segunda que faltan, y no todos.