El Deportivo denunciará un posible descenso si no se acaba la Liga

El presidente del Deportivo, Fernando Vidal, aseguró que el club emprendería acciones legales en el caso de producirse un descenso a Segunda B sin que se dispute al completo el campeonato de Liga. Vidal, en una comparecencia esta mañana en la que repasó la actualidad del club en medio de la crisis del coronavirus y anunció el acuerdo de reducción de salarios con los jugadores, indicó que la prioridad por parte de todos los equipos de Primera y Segunda División es disputar las jornadas que restan. "El único escenario que valora el club en estos momentos es la disputa de los partidos. Para ello se está trabajando desde la Liga Profesional de Fútbol de unos protocolos muy estrictos para la vuelta a los entrenamientos y poder disputar los once partidos que quedan", manifestó.

La posibilidad de que la competición no se pueda finalizar, sin embargo, no está descartada debido a la pandemia de coronavirus. En caso de que eso ocurra, Fernando Vidal avisó de que desde el Deportivo no se permitirá que se produzcan descensos de categoría. "Desde el club pondremos toda nuestra maquinaria a funcionar para que eso no ocurra. Una Liga no se puede cortar por la mitad, ver de qué manera no acabarla y tomar decisiones de ascensos y descensos", advirtió.

La mejor solución si es que no se puede disputar el campeonato al completo, dijo, es darla por finalizada sin que se produzcan ascensos ni pérdidas de categoría. "Si se suspende la competición hay que dejarla como está y volver a repetirla la temporada que viene", subrayó Fernando Vidal.

El presidente deportivista repasó cómo ha afectado la paralización de las competiciones al club y anunció el acuerdo que ha alcanzado con la plantilla para rebajar los sueldos y evitar un ERTE al resto de empleados. La medida, adelantada por LA OPINIÓN y que implica una reducción del 17,5% en caso de que no se acabe la Liga y del 5% si se finaliza a puerta cerrada, permite también que los jugadores permanezcan en el equipo más allá del 30 de junio. "Con el gesto que ha tenido la plantilla y el cuerpo técnico evitamos tener que hacer otras medidas de ajuste más importantes. Es una medida solidaria y que los engrandece mucho", manifestó Vidal.