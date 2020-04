El Dépor acudirá a la Justicia en caso de un descenso sin que se acabe la Liga

El presidente del Deportivo, Fernando Vidal, tomó ayer la palabra para analizar la situación en la que se encuentra el club debido a la pandemia de coronavirus. Después de cerrar con la plantilla el acuerdo para reducir los salarios de los jugadores, imprescindible para evitar un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) para el resto de los trabajadores, repasó los múltiples frentes abiertos a consecuencia de la paralización de la competición y lanzó una advertencia: el Deportivo acudirá a la Justicia en el caso de que se produzca un descenso sin que se haya disputado el campeonato al completo. Vidal subrayó que, de no jugarse las jornadas todavía pendientes, la decisión menos "polémica" pasaría por repetir con los mismos equipos la próxima temporada.

Acabar la Liga, prioritario. El presidente deportivista insistió en que el escenario en el que trabajan todos los clubes del fútbol profesional „Primera y Segunda División„ es el de finalizar la competición. "No pensamos en otra cosa que en finalizar la competición en el terreno de juego", destacó Vidal en una comparecencia con los medios de comunicación por videoconferencia. En el caso de que no se pudiera, incluso a puerta cerrada, el presidente considera que sería temerario que hubiera descensos. "O lo suspendes y lo dejas como está o hay que competir; decisiones de ese tipo las veo complicadas", apuntó.

La vía de los tribunales. En el caso de que no se pudiese disputar la temporada al completo y aún así se produjeran descensos, el Deportivo recurriría a la Justicia de verse perjudicado, según aseguró ayer su presidente. "Desde el club pondremos toda nuestra maquinaria a funcionar para que eso no ocurra. Una Liga no se puede cortar por la mitad, ver de qué manera no acabarla y tomar decisiones de ascensos y descensos. Habrá sensatez en el mundo del fútbol, LaLiga y la Federación se pondrán de acuerdo", subrayó Fernando Vidal. "Si se suspende la competición hay que dejarla como está y volver a repetirla la temporada que viene", sugirió.

Agradecido a la plantilla. El presidente deportivista anunció ayer el acuerdo alcanzado con la plantilla para la reducción de salarios y adelantado por LA OPINIÓN. Aunque no quiso hablar de los porcentajes de la rebaja „17,5% en el caso de que no se termine la competición y 5% si se hace a puerta cerrada„, Vidal agradeció la predisposición mostrada por los jugadores y el cuerpo técnico para evitar recortes más importantes en todo el club. "Es una medida solidaria y que los engrandece mucho", reflexionó. De estas reducciones salariales quedan exentos, tal y como explicó el presidente, tanto el Fabril como el Deportivo Abanca. El acuerdo implica también que los jugadores se comprometen a permanecer en el club más allá del 30 de junio en el caso de ser necesario para acabar la competición. "No va a tener ninguna retribución a mayores", aclaró Vidal.

El ERTE, descartado hasta julio. El presidente explicó que la rebaja de salarios de los jugadores permite esquivar el ERTE para el resto de trabajadores, pero que la decisión deberá ser revisada. "Puedo asegurar que vamos a salvar el ERTE a 30 de junio y a partir de que se dispute la Liga en julio plantearemos el escenario económico del club", apuntó.

La junta de accionistas, antes del 30 de junio. Fernando Vidal adelantó que la intención del club es celebrar antes del 30 de junio la junta extraordinaria en la que se debe aprobar la ampliación de capital en la que Abanca se hará con el control accionarial. "Ha sido un traspiés para todos el haber tenido que aplazar la convocatoria, pero nuestra esperanza es poder realizarla en plazo antes del 30 de junio", manifestó.

El Deportivo Abanca y el futuro de Tere Abelleira. El presidente se mostró pesimista sobre la posibilidad de que se pueda retomar la Primera Iberdrola y confirmó una oferta de renovación a Tere Abelleira. "Le hemos hecho una oferta importante, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos en Segunda División, no podemos competir con equipos que están Primera", destacó. La plantilla al completo del Deportivo Abanca también agradeció ayer el gesto del primer equipo masculino para alcanzar un acuerdo que permitiera evitar el ERTE.

Devolución del importe de los abonos. Fernando Vidal confirmó que el club tiene calculadas las pérdidas que ocasionaría el final de la competición o jugar a puerta cerrada los partidos que faltan. En ese sentido, el presidente indicó que se tratará de "fidelizar" a los actuales abonados con descuentos en el futuro, aunque también se podría devolver el importe proporcional a los que así lo soliciten.

Juan Carlos Rodríguez Cebrián. En su comparecencia de ayer, el presidente deportivista negó que el empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián haya dejado de asesorar al club. "Sigue siendo asesor del Deportivo para lo que el consejo y el presidente demanden como ha hecho hasta ahora y la relación es extraordinaria", dijo.