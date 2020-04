"En el Dépor he vivido una segunda juventud; voy a por una tercera"

Alba Merino (Guadiana, 1989) sobrelleva en compañía de su perra Aria una cuarentena endulzada por su reciente renovación con el Deportivo Abanca hasta 2021. Prácticamente ha superado la rotura de clavícula que le habría obligado a despedirse de una temporada ahora en el aire por la pandemia de coronavirus y la intención de la Federación de dar por terminada la competición en la Primera Iberdrola. La jugadora extremeña se resigna ante esa posibilidad, pero avisa de que la cancelación no podrá empañar la sensacional temporada del equipo en su estreno en la elite.

¿Cómo lleva el confinamiento después de más de un mes?

Lo que más echo de menos es ir a entrenar a Abegondo, las tardes se me hacen bastante largas porque toda mi vida siempre he ido a entrenar. Eso y el balón.

¿Había pasado tanto tiempo sin jugar al fútbol en su vida como ahora?

Llevo jugando desde los seis años y prácticamente todas las tardes salía a jugar a la calle con mis amigos en el pueblo. Después a los 14 empecé a entrenar de manera más profesional. Se me hace bastante raro todo esto.

En medio de la cuarentena le llegó la renovación...

Desde un primer momento dije que quería continuar aquí. Antes de la lesión iban a empezar las negociaciones y justo después Pablo Pereiro (gerente del club y responsable del Deportivo Abanca) me llamó y me dijo que no me preocupara, que iban a contar conmigo. Fue bastante fácil.

¿Qué ha supuesto el Dépor en su carrera?

Fue un cambio bastante radical. Venía de un descenso en Santa Teresa y con muy poca motivación. Había perdido un poco la ilusión y aquí me volví a sentir futbolista y muy valorada. Siempre he dicho que es como una segunda juventud y ahora voy a por una tercera casi.

El club apuesta por mantener el bloque de esta temporada con su renovación y las de Iris, Peke, Cris, Athenea...

Se apostó por el bloque que ascendió y salió muy bien, cosa que nadie esperaba, ni siquiera nosotras. Creo que el Dépor hace bien en apostar por este bloque. Hay que tener en cuenta que cuando hay muchos cambios en un equipo cuesta que funcione, como le ha pasado al Tacón.

La duda está en el futuro de Teresa Abelleira o Misa, ¿qué les aconsejaría?

No todas se van a quedar, pero les diría lo mismo que me dijo a mí un entrenador hace unos años: que si nos queríamos ir, que miráramos si en el equipo que nos llamaba íbamos a jugar y tener los minutos que nos decían. Son jóvenes y tienen mucho tiempo para tomar esa decisión.

¿Desanima en medio de todo esto que la Federación pretenda dar por terminada la competición?

Nos cogió por sorpresa. Esperábamos reiniciar la competición, pero también tenemos que pensar que se trata no solo de nuestra salud, sino también de todas las personas que nos rodean.

¿Le parecería justo?

No es para nada justo. ¿Por qué unos equipos pueden jugar y otros no? Se tome la decisión que se tome no va a ser justa para alguien.

¿Teme que si la temporada acaba así quede empañado lo que han conseguido?

La temporada que hemos hecho no se puede olvidar, aunque quede un poco empañada si no se termina. Además somos unas recién ascendidas y los números quedarán ahí.

¿Cómo recibieron el acuerdo con la primera plantilla para evitar el ERTE?

Es un gesto muy solidario por parte de los compañeros de la primera plantilla y aparte está también el esfuerzo que está haciendo el club para que no afecte a ningún contrato del resto de empleados.