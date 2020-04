Luis Ruiz: "No hay que tener prisa por volver"

Luis Ruiz considera que no debe haber "prisa" por regresar a los entrenamientos y reanudar la competición. El defensa del Deportivo se mostró favorable a retomar el campeonato, pero cuando los "riesgos" sean menores. "Es un poco pronto para decir si el fútbol va a volver", indicó el lateral izquierdo. "Tenemos que esperar unas semanas para ver cómo evoluciona el tema y la prioridad es que la sociedad vuelva a la normalidad. En lo último en lo que se tendría que pensar es en el fútbol, hay mucha gente que se está muriendo y hay muchos contagiados todavía. Creo que no hay que tener prisa por volver. Quiero que se vuelva, lógicamente, pero cuando menos riesgo haya", añadió.

LaLiga, para poder regresar a los entrenamientos en una fecha cercana al 4 de mayo y reanudar la competición a principios de junio, ha preparado un protocolo que deberán implantar todos los equipos y que incluye una concentración mientras se disputen todos los partidos. "Me lo he leído un poco por encima y está claro que perfecto no es", reflexionó Luis Ruiz sobre la normativa. "Riesgo va a haber hasta que no haya una vacuna, está claro, y el protocolo lo que quiere es minimizar los riesgos. Creo que va a estar complicado de cumplir al cien por cien, porque hay muchas cosas que son difíciles de cumplir y que algo se va a escapar. Por lo menos minimiza los riesgos y se puede probar a ver cómo va. No estoy seguro de que sea efectivo cien por cien, porque hasta que haya una vacuna no va a haber cero riesgo y está en el aire cómo saldrá todo", manifestó.

El defensa deportivista sí dejó clara su postura en el caso de que se volviesa a la competición y se registrase un positivo en algún futbolista. En esa situación, subrayó, se debería anular de inmediato el campeonato. "Si un jugador se contagia durante la vuelta a la competición, habría que anularla y que la Liga quede suspendida y no haya ascensos ni descensos, que sea nula", destacó.