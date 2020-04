Un parón inédito y cada día más largo

"Esto no son unas vacaciones", advirtió Fernando Vázquez la semana pasada para distinguir la situación en la que se encuentran ahora mismo los jugadores con el periodo de vacaciones del que suelen disfrutar las plantillas al final de cada temporada. Durante el verano, después de un tiempo de descanso, los jugadores se ejercitan mediante planes de trabajo diseñados por los clubes que les permiten incorporarse en las mejores condiciones posibles a las pretemporadas. Lo hacen en el exterior y en gimnasios, no recluidos en sus hogares como ocurre ahora durante la cuarentena, puntualizó el técnico deportivista. La respuesta de la plantilla representa una incógnita para Vázquez, que teme los efectos de un confinamiento prolongado.

Los jugadores deportivistas acumulan ya 41 días sin entrenarse desde el inicio de la cuarentena (podrían alcanzar los 51 si se regresa a los entrenamientos el 4 de mayo tal y como está inicialmente previsto) y han igualado ya la media de los que se han disfrutado en el club durante las vacaciones de verano en las últimas diez temporadas. La cifra varía por temporadas, desde los 54 que tuvieron los jugadores antes del inicio del curso 2010-11 a los 21 que contabilizó el grupo actual de futbolistas el año pasado después de finalizar el campeonato a finales de junio tras la disputa del play off de ascenso.

Mientras Liga y Federación debaten la fórmula para la vuelta a los entrenamientos, las plantillas se adentran en un terreno desconocido agravado por las dudas sanitarias que despierta un despliegue precipitado. "Nadie sabe las consecuencias de ponerse a entrenar ahora", avisó Fernando Vázquez en una charla organizada por la Federación Galega de Fútbol junto a Óscar García, entrenador del Celta, y Curro Torres, técnico del Lugo.

Los especialistas advierten de que será obligatoria una pretemporada y LaLiga ya contempla en su protocolo para retomar los entrenamientos un periodo mínimo de quince días de trabajo colectivo. En el Deportivo las últimas diez temporadas el periodo medio de preparación durante el verano fue de 43 días, con un entrenamiento previo en vacaciones sin las restricciones que impone el confinamiento. La cifra está lejos de la que se podrá alcanzar en mayo si se pretende volver a la competición a comienzos de junio. Las condiciones de trabajo, además, ni se parecerán a las de una pretemporada normal.

LaLiga pretende reducir al máximo el riesgo de contagio y para eso contempla incluso que las plantillas se concentren mientras dure el campeonato. Hay jugadores que miran con recelo esa posibilidad y prefieren ser cautos, aunque su deseo es volver a jugar. "Creo que no hay que tener prisa por volver. Quiero que se vuelva, lógicamente, pero cuando menos riesgo haya", reflexionó ayer Luis Ruiz. "Cada país y cada gobierno es diferente. Aquí parece que se está produciendo la desescalada, pero es un poco pronto para decir si el fútbol va a volver. Tenemos que esperar unas semanas para ver cómo evoluciona el tema y la prioridad es que la sociedad vuelva a la normalidad. En lo último en lo que se tendría que pensar es en el fútbol, hay mucha gente que se está muriendo y hay muchos contagiados todavía", argumentó el lateral.

El protocolo diseñado por LaLiga está todavía sometido al debate de los futbolistas, que a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) mantienen reuniones estos días. "Me lo he leído un poco por encima y está claro que perfecto no es", manifestó ayer Luis Ruiz sobre el plan sanitario. "Riesgo va a haber hasta que no haya una vacuna, está claro, y el protocolo lo que quiere es minimizar los riesgos. Creo que va a estar complicado de cumplir al cien por cien, porque hay muchas cosas que son difíciles de cumplir y que algo se va a escapar. Por lo menos minimiza los riesgos y se puede probar a ver cómo va. No estoy seguro de que sea efectivo cien por cien, porque hasta que haya una vacuna no va a haber cero riesgo y está en el aire cómo saldrá todo", añadió ayer el defensa deportivista.

El regreso dependerá de las diferentes sensibilidades que existen ahora entre los jugadores, divididos ante la propuesta de reanudar el campeonato. "Soy partidario de jugar, porque quiero volver a la normalidad, pero respeto a la gente que no quiera porque hay riesgos", destacó Luis Ruiz.

El peligro de un contagio, sin embargo, sobrevolará la posibilidad de retomar los entrenamientos. "Si un jugador se contagia durante la vuelta a la competición, habría que anularla y que la Liga quede suspendida, que sea nula", subrayó el defensa blanquiazul.