Albert Gil: "La crisis va a obligar a los clubes a tener más canteranos"

El futuro del Deportivo en los próximos años va a depender, en gran medida, de que el club sea capaz de formar en Abegondo una cuota importante de jugadores para el primer equipo, sin apenas canteranos en sus filas en las últimas temporadas. La crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus también tiene un impacto brutal en el fútbol y los clubes tendrán que echar mano a la fuerza de sus canteranos. Así lo entiende el responsable del fútbol formativo del Dépor, Albert Gil, convencido de que "la nueva situación va a obligar a los clubes a tener más canteranos en el primer equipo debido a la crisis económica".

"Falta dinero y los chicos de la cantera van a tener muchas más posibilidades. Va a haber una reducción en los ingresos y en los presupuestos y eso va a facilitar que jugadores jóvenes procedentes de las canteras tengan mayor protagonismo y presencia en los primeros equipos. Esta situación desgraciada para todos les va a dar a los jóvenes el beneficio de tener más oportunidades", insistió Gil.

"En el club y con el entrenador que tenemos, porque Fernando [Vázquez] es un amante de la cantera y siempre ha dado muchas oportunidades, se va a abrir la puerta para que muchos jugadores del fútbol base puedan tener su oportunidad de demostrar su capacidad. En ese sentido es una gran noticia para la cantera. La crisis económica es una buena posibilidad para ellos", recalca Albert Gil, aunque eso no significa que un número mínimo de canteranos vayan a tener ficha a la fuerza con el primer equipo, como algo obligatorio. "El cupo va a ser en función de la capacidad de los futbolistas. No podemos poner a jugadores no preparados en el primer equipo. El club y el entrenador valorarán los canteranos que tienen posibilidades de estar en la primera plantilla o compartirla con el Fabril. Estamos muy contentos del nivel de los jugadores que tenemos y creo que se abre una gran oportunidad para ellos", recalcó Gil, que puso como ejemplo la irrupción de Mujaid Sadick, asentado en la primera plantilla como un fijo en las alineaciones.

El responsable del fútbol base también habló de la reestructuración que se avecina en el Dépor. "Con el cambio de presidente y consejo se va a reestructurar el fútbol formativo", explicó. En ese sentido, "jugadores como Fran y como Valerón son referentes del deportivismo y siempre el club tiene la obligación de valorar la posible incorporación de jugadores que son referentes para los chicos jóvenes". "Estamos en comunicación y valorando diferentes posibilidades. Estamos en el camino de construcción. La nueva situación de parón y crisis sanitaria está enlenteciendo mucho todos los cambios y todos los procesos", añadió Albert Gil en una rueda de prensa virtual.