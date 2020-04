Peru: "Si se tiene que jugar el 15 de agosto, se jugará; lo importante es terminar"

Peru Nolaskoain, uno de los cedidos que hay en la plantilla del Deportivo, está dispuesto a competir más allá del 30 de junio y cuenta con el visto bueno de su equipo de procedencia, el Athletic de Bilbao. "Tanto yo como los clubes creemos que las temporadas se acaban cuando acaba el último partido de liga. Si ese partido es el 30 de julio, pues así será. Yo no tengo ningún problema en quedarme hasta cualquier fecha. Estoy dispuesto a quedarme hasta cuando haga falta. Si se tiene que jugar el 30 de julio, se jugará, y si se tiene que jugar el 15 de agosto, se jugará. Lo importante es terminar y hacerlo de la mejor manera posible", explicó esta mañana en una rueda de prensa virtual.

El vasco tiene "mono de fútbol" pero considera que todavía "hay que esperar" para retomar los entrenamientos sobre el césped. "De momento creo que no hay garantías suficientes, por eso creo que hay que esperar un poquito a que mejore un poco más todo y entonces volver a entrenar. Me parece bien eso de entrenar de forma individualizada e ir incorporándonos poco a poco", asegura Nolaskoain. Sobre los test planeados para los futbolistas, recalca que ahora mismo son otros sectores de la población los que los necesitan más: "La prioridad para la prueba del Covid la tienen los que están en primera línea todos los días".

"Necesitamos garantías suficientes como para volver a entrenar y más para volver a jugar. Veremos cómo transcurre todo y en base a la situación sanitaria de todos, empezaremos o no", añade el futbolista del Deportivo. En su opinión, los campeonatos se acabarán completando: "Creo que sí. Con el tiempo irá a mejor la cosa e intentaremos, siempre con el permiso de Sanidad, empezar a entrenar y después de un tiempo empezar a competir". Desconoce cuándo empezará la actividad en Abegondo y cómo será el protocolo: "Todavía no han dicho nada. Tenemos que esperar. En base a lo que nos digan, actuaremos. Lo primero es la salud y tener las garantías suficientes para volver. En cuanto las tengamos, valoraremos las fechas y cómo volver".

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró la semana pasada que habrá ascensos y descensos aun en el caso de que los campeonatos no se terminen. El Dépor, empatado a 35 puntos con Albacete y Oviedo, se salvaría ahora mismo porque tiene a favor el golaveraje particular, pero bajaría si se aplicase el general. Peru entiende que, si no se jugase ninguna jornada más, el Deportivo "en ningún caso" caería a Segunda B. "Se tienen que tomar decisiones pero hay que tomarlas bien y pensar en sus consecuencias. En nuestro caso, estamos empatados con dos equipos a puntos y en ningún caso bajaríamos nosotros en caso de hacer golaveraje", justificó el canterano del Athletic.