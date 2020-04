"Donde me pongan, lo daré todo", promete el deportivista Mollejo

El deportivista Víctor Mollejo afirmó en un encuentro digital en la red social Instagram que no tiene "posición clara" esta temporada en el equipo coruñés, ya que llegó como delantero y ha jugado como extremo y, en las jornadas más recientes, como lateral izquierdo. "No tengo posición clara. Conforme me pasan a sitios diferentes, más cómodo me siento. Llegué al Dépor como delantero y acabo de lateral izquierdo. No sé si es bueno o malo. Donde me pongan, lo daré todo", prometió. Al fadriqueño también le preguntaron si preferiría que el Dépor subiera de categoría a costa de que el Atlético de Madrid, el equipo en el que se formó y al que pertenece, no fuera ni a Europa esa campaña, y optó por la vuelta del cuadro blanquiazul a la élite.

Además, Mollejo afirmó que Diego Pablo Simeone, que le dio la alternativa en el equipo rojiblanco, "saca lo mejor" de un futbolista, pero este también "debe ser fuerte de cabeza" para asimilarlo. El joven, internacional en las categorías inferiores de la selección, habló sobre Simeone. "Es muy intenso, explosivo, saca lo mejor de cada jugador y eso es lo más importante en un entrenador y lo sabe hace a las mil maravillas, pero también tienes que ser fuerte de cabeza para asimilar todo y llevar todo eso al lado bueno para que te ayude", añadió el deportivista Mollejo.