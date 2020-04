El lunes empieza el regreso del fútbol

C. Pardellas

Sabin Merino y Vicente, frente al Lugo, en el último partido disputado en Riazor, el pasado 1 de marzo. C. Pardellas

Los jugadores de Primera y Segunda División podrán regresar a los entrenamientos "de forma individual" a partir del próximo lunes 4 de mayo dentro del plan de desescalada del Gobierno por la crisis sanitaria del Covid-19, según anunció ayer el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros. En este sentido, el Deportivo espera indicaciones sobre las fechas y los protocolos definitivos para regresar a la actividad en Abegondo, cuyas instalaciones están preparadas para acoger el regreso a los entrenamientos. En el apartado del deporte profesional y federado, el documento con la previsión para el levantamiento de las limitaciones, ya en poder del club coruñés, detalla textualmente lo siguiente para la fase 0: "entrenamientos individuales de profesionales y federados", "entrenamiento básico de las ligas profesionales" y "actividad deportiva sin contacto".

En la fase 2 está prevista "la reapertura de campeonatos profesionales" -en principio para mediados de junio- "mediante partidos a puerta cerrada o con limitación de aforo, que pueden ser retransmitidos". "Espero, a mitad de junio, hay tiempo, no hay que correr, que en el mes de junio podamos empezar la competición", afirmó anoche el presidente de LaLiga, Javier Tebas, en Radio Marca.

Según fuentes del Deportivo, aún no está claro a qué se refiere exactamente el texto cuando habla de "entrenamiento básico de las ligas profesionales". De eso depende, en gran medida, la apertura de las instalaciones de Abegondo ya desde la próxima semana. En un principio, en esta llamada fase 0 de la desescalada hacia la "nueva normalidad" se permitirán "entrenamientos individuales" de los deportistas de las ligas profesionales, aunque estos no podrán ir a sus ciudades deportivas que estarán aún cerradas excepto en algunas islas de Baleares y Canarias. Eso, siempre y cuando la interpretación de ese epígrafe sobre el que existen dudas -"entrenamiento básico de las ligas profesionales"- no abra un horizonte diferente.

Asimismo, dentro de la desescalada "gradual", "asimétrica" y "coordinada" anunciada por el Gobierno los Centros de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid, Barcelona y Sierra Nevada reabrirán sus puertas en la fase 1, a partir del 11 de mayo, si la evolución de la pandemia lo permite. Esta reapertura se llevaría a cabo "con medidas de higiene y protección reforzadas" y turnos, según el plan para la "nueva normalidad" en el que el Ejecutivo lleva trabajando cerca de un mes con el asesoramiento de expertos y junto a las administraciones locales, provinciales y autonómicas.

Por otra parte, las asociaciones y ligas europeas tienen hasta el 25 de mayo como fecha límite para comunicarle a la UEFA su planificación de futuro, si se reanudan las competiciones domésticas o si se dan por concluidas. El máximo organismo europeo ha hecho llegar a las 55 asociaciones miembros las directrices sobre los principios de elegibilidad para las competiciones de la temporada 2020-21.

Francia, como en Holanda

Para conocer los equipos que participan en las mismas se debe resolver la actual temporada, ya sea jugándose o dándolas por terminadas prematuramente, como ya han anunciado Holanda y Francia, por ejemplo. En este caso, las federaciones deberán enviar la lista de equipos designados para competir en las próximas competiciones continentales de clubes. Según el documento enviado por la UEFA, el primer punto indica que la admisión "se basa en el mérito deportivo", por lo que insta a las asociaciones y ligas "para explorar todas las opciones posibles" para dar un final natural a los torneos domésticos.

Mientras, el presidente del comité médico de la FIFA, Michel D'Hooghe, aseguró que el mundo "no está listo" para volver a ver fútbol competitivo, al menos, hasta el 1 de septiembre, y pidió "paciencia" para recuperar la normalidad tras la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

"El mundo no está listo para el fútbol competitivo, espero que esto pueda cambiar rápidamente. Se necesita más paciencia. Esta es la situación más dramática en la que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial. No debemos subestimarla, debemos ser realistas", explicó D'Hooghe en una videoconferencia con Sky Sports.