Cuenta atrás para Dépor, Liceo y Leyma

Los equipos profesionales coruñeses -Deportivo, Liceo y Leyma- empiezan a activar la cuenta atrás para el regreso a los entrenamientos grupales, aunque en el caso de la plantilla de hockey sin la total certeza de que volverá a competir esta temporada. En cuanto al Deportivo, los jugadores están ya prevenidos por el preparador físico, Manuel Pombo, de cara a que el próximo lunes pudiera retomarse ya algún tipo de actividad en Abegondo, siempre de forma individual, según detalla el protocolo del Gobierno para la fase 0 del levantamiento de las limitaciones. Fuentes del club aseguran que seguirán "las pautas que marquen las autoridades sanitarias" y garantizan que "estará todo preparado" para cuando toque reanudar las tareas sobre el césped. "El preparador físico, Manuel Pombo, ya nos ha dado un toque para que estemos atentos a la posible incorporación a los entrenamientos individuales -explicó ayer el portero fabrilista Álex Cobo, habitual en las sesiones del primer equipo-. Estamos atentos a ver qué pasa este lunes".

En este sentido, el Gobierno tiene previsto ofrecer hoy más detalles acerca de la regulación de los entrenamientos de los deportistas profesionales y federados, de forma individual, desde el próximo lunes 4 de mayo y que podrían alumbrar un posible retorno de, entre otras competiciones, la Primera y la Segunda División de fútbol.

Por otra parte, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) trasladó ayer a LaLiga la obligación de aplicar un plan de riesgos laborales ante la reanudación de la actividad, dentro de las medidas de desescalada aprobadas por el Gobierno en la situación de pandemia, en cumplimiento de la ley sobre esta materia. Hoy se reúne el Grupo de Tareas de Impulso al Deporte (GTID) constituido por el Consejo Superior de Deportes (CSD), en el que participan, entre otros, LaLiga y la AFE.

"Como locos por volver"

El Deportivo Liceo, por su parte, está a la espera de que la Federación Española de Patinaje le traslade la próxima semana si finalmente peleará por el título de la OK Liga en un play off final contra el Barcelona, cuya fórmula está pendiente de concretar. "Los jugadores están como locos por volver. Si por ellos fuera, lo harían ya el lunes, pero hasta que no sepamos si vamos a jugar o no, no tiene sentido plantearnos un calendario para el regreso a los entrenamientos grupales", asegura Antón Baldomir, directivo del conjunto verdiblanco. "Si nos dicen la próxima semana que se va a jugar esa final, estudiaríamos la manera de volver", añade el portavoz del actual segundo clasificado de la OK Liga.

En cuanto al Leyma Básquet Coruña, sigue a la espera de que esta semana la Federación Española de Baloncesto comunique cuál será la fórmula para definir los dos ascensos de la LEB Oro a la Liga Endesa. Desde la próxima semana los once jugadores naranjas que siguen en A Coruña realizarán entrenamientos individuales al aire libre. Desde el club estudian la posibilidad de solicitar al Ayuntamiento algún pabellón para entrenar cuando lo autoricen, aunque "sin hacer ningún tipo de presión, ni mucho menos, porque lo primero ahora mismo es la salud y el bienestar de la ciudadanía", explica su vicepresidente, Juan Carlos Fernández.

De momento, esos once jugadores que están a las órdenes del técnico Sergio García, siguen trabajando en sus domicilios con el material del que disponen, incluidas las bicicletas estáticas cedidas por DOS Deporte. "Los chicos están deseando volver. El anuncio del martes de Pedro Sánchez parece que abre un poco las puertas a que se puedan acabar las ligas y clarifica un poco más el panorama", celebra Fernández, convencido de que el equipo naranja peleará en la cancha por el ascenso a la máxima categoría, probablemente en un play off exprés a puerta cerrada y en una sede única: "Estamos seguros que la Federación va a plantear una alternativa".