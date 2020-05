Sí a los cinco cambios

La FIFA expuso esta semana la posibilidad de que los equipos de fútbol puedan realizar cinco cambios en vez de los tres estipulados, una medida que tendría carácter excepcional ante un calendario que se prevé más intenso, en aquellas competiciones que se reanuden, debido a la situación generada por el coronavirus. Una propuesta valorada por los técnicos consultados por LA OPINIÓN A CORUÑA.

La mayoría aboga por que esta medida se consolide y no sea temporal, algo que el máximo organismo del fútbol mundial no parece contemplar. Los dirigentes parten de la premisa de que "la salud es lo primero", pero matizan que en el caso de que las respectivas federaciones adopten esta medida será "temporalmente, a discreción del organizador de la competencia, y se permitiría además un sexto sustituto en prórrogas", explica la FIFA.

Luis Rodríguez Vaz, entrenador nacional y exdirector de la Escuela Gallega de entrenadores, cree que es "una medida acertadísima para evitar sobrecargas, sobre todo en los primeros partidos de esta fase"; "me parece una propuesta acertada en base a la acumulación y poco tiempo de recuperación entre partido y partido que tendrán los futbolistas", afirma Javier Bardanca, entrenador del Silva; "completamente favorable a esta propuesta", asegura Juan Riveiro, entrenador nacional. Menos contundentes son Tito Ramallo y Kike Pampín, ambos también en posesión del máximo título como técnicos de fútbol. "A bote pronto, no me manifiesto en contra de los cinco cambios por partido. Pero considero que no tendría tanta repercusión a nivel físico como se piensa", expresa el exentrenador del Fabril, entre otros equipos; mientras que a Pampín le parece "una medida insuficiente". Luis Santiago, entrenador del Boiro, considera que "no es apropiada, ni va a solucionar gran cosa".

Algo que se aplica desde hace años en las competiciones que organiza la Federación Galega de Fútbol, es decir, todas las que están por debajo de Tercera División, para que de esta forma puedan jugar los/las 16 futbolistas que entran en convocatorias --hay que exceptuar el fútbol 7, el fútbol 8 y Veteranos, que disponen de cambios volantes, también infantiles menos en las fases gallegas, y juveniles y categorías femeninas de rango nacional, que pueden realizar cuatro sustituciones--. "Yo siempre hago todos los cambios, es lo menos en las categorías que no son profesionales. Incluso en los dos años que estuve en el Paiosaco planteamos la idea de ampliar la convocatoria a 18 futbolistas", añade el técnico coruñés.

Bardanca apoya los cinco cambios para evitar "problemas" a los jugadores, pero controlando el tiempo "para no estar parando continuamente el partido, tal como entiende la FIFA"; algo que comparte Ramallo. "Matizaría el número de interrupciones para evitar la picaresca", expone. "Los cambios seguirán estando en función del juego y del resultado, yo buscaría otras soluciones como ampliar el número de inscritos o el mercado de fichajes", señala Pampín. Bardanca, Riveiro y Ramallo coinciden en que esta medida afectará más a los planos "táctico y estratégico".

Juan Riveiro va mucho más allá y no está de acuerdo en que sea una medida temporal. "Que lo hagan por necesidad me parece triste, vamos a dar un pasito y ojalá se mantenga y no sea una circunstancia y que se derive a todas las categorías", dice. "Al fútbol le cuesta muchísimo avanzar", añade. Santiago apoya el número de "cambios ilimitados", ya que "enriquecería el juego. "Si se aprueba, que sea para quedarse", sentencia Tito Ramallo.