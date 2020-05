"Tengo ganas de jugar al fútbol, de meter goles, de disfrutar y de sufrir"

Claudio Beauvue celebra la vuelta al trabajo del Deportivo en Abegondo, un regreso al césped "extraño" por las estrictas medidas sanitarias que pauta el protocolo de LaLiga, pero que igualmente le hace "muy feliz" por poder recuperar parte de las rutinas anteriores al confinamiento, aunque sea con muchas restricciones.

¿Volver a Abegondo es una liberación?

La verdad es que sí. Estamos muy contentos de volver a vernos y de empezar a hacer lo que más nos gusta en la vida. Estoy muy feliz de volver, aunque la situación está muy complicada. Tendremos que vivir con este virus e ir a trabajar así, con medidas.

Con mascarilla y guantes hasta salir al césped, de corto en el coche y directamente al campo desde el aparcamiento, entrenamientos individualizados manteniendo las distancias, directos a ducharse a casa sin pasar por el vestuario?

Es un poquito extraño por no abrazarse y no hacer cosas que toda la vida hacemos naturalmente, pero ahora es así. Sabemos cuáles son las medidas que debemos tomar en estos momentos y somos todos responsables.

El pasado sábado les visitó el inspector de LaLiga, ¿qué tal?

Fue bueno. Hay cosas a las que no estamos acostumbrados, por ejemplo cuando corres con el balón y no ves al compañero. Cosas de distancia y nada más. Fue bastante sencillo.

¿Le anima volver a ver a los compañeros?

Sí que anima. El míster estaba en el campo con el preparador físico y fue una alegría verlos, y también a los compañeros. Nos estábamos siguiendo en las redes sociales pero no es lo mismo cuando ves a la gente después de tanto tiempo. Fue una alegría para todos. Ahora estamos trabajando con estas medidas para volver, si se puede, a jugar en junio.

¿Cree que se completarán las once jornadas que faltan?

La verdad es que no tengo ni idea. Esto es día a día. Tenemos que vivir con este virus, a ver cómo evoluciona, y a partir de ahí LaLiga tomará decisiones para jugar cada partido. Debemos estar enfocados en prepararnos bien, en cuidarnos, en hacer las cosas bien, y cuando sea el momento esperamos volver al campo, disfrutar del fútbol y, sobre todo, mantener al Dépor en Segunda.

¿Tiene miedo al virus?

No hay vacuna y por supuesto tenemos miedo, pero también tenemos ganas de luchar con este virus y hacer todo lo posible para no tenerlo. Es una cosa con la que tenemos que vivir de momento, sin saber cómo curarlo, pero en la vida siempre tienes que luchar con algo y ahora tenemos que luchar con esto. Tenemos fuerzas, ganas y miedo, por supuesto, pero vamos a decir que es una parte que se queda un poquito al lado porque hay gente que lo está pasando mal. Tenemos también esa fuerza de ellos, de los que están luchando cada día en los hospitales y en casa. Nosotros que tenemos salud intentamos vivir con él [el coronavirus] y, por supuesto, no tenerlo. Vamos a pasar un momento así todos: los futbolistas, la gente que trabaja en empresas, los de los restaurantes? todos los ciudadanos.

¿Un mes y pico de entrenamientos es suficiente para luego competir tan seguido?

Vamos a prepararnos de la mejor manera posible. Luego, decir que estaremos listos, eso es casi imposible de decir. Seguro que hay requisitos del deporte que dicen que es imposible porque el cuerpo necesita más trabajo y tiempo para volver a una forma física top después de tanto tiempo parados, pero somos profesionales y vamos a intentar llegar a la mejor forma posible y estar a tope, mínimo para acabar esta liga.

Llegó al Dépor en el mercado invernal pero apenas ha podido jugar, en parte por una lesión muscular. ¿Tiene muchas ganas de volver?

Claro, por supuesto. Tenía muchas ganas de venir aquí, de jugar y de ayudar al club a mantenerse en esta liga, y también de volver a disfrutar de mi juego y de mis goles con todos mis compañeros. Fue difícil parar así, pero el virus nos ha parado a todos, no solo a mí. Me conformo con esto y me estoy preparando para volver con mis compañeros a tope.

¿Le dará tiempo a mostrar su versión top esta temporada?

Físicamente después de lo que hemos pasado y estamos viviendo, la top no sé si será. Junto a los técnicos y los compañeros vamos a intentar volver a un nivel top, lo máximo posible. Veremos, pero lo que sabemos es que necesitamos tiempo para prepararnos. Es una situación que nunca hemos vivido. Intentaré ser el Claudio más efectivo posible y a partir de ahí veremos si las once jornadas serán buenas para mí y para todos mis compañeros.

¿Tiene mono de fútbol?

Sí, claro. Eso es así. Aunque la salud de las personas es lo más importante y debemos ser responsables, claro que lo tengo, como cada persona que hace una cosa que es lo que más le gusta en el mundo. La verdad es que tengo ganas de jugar al fútbol, de sudar, de luchar, de meter goles, de disfrutar con mis compañeros, de sufrir... todo lo que tiene este juego, que es un juego y a veces lo olvidamos. Tengo ganas de todo esto.

¿Qué le parece tener que competir sin espectadores en las gradas?

Va a ser muy extraño. No me gustan los partidos sin público pero con este virus debemos ser responsables y jugar sin público de momento, hasta que ganemos esta batalla contra este virus y que la gente pueda volver a disfrutar con nosotros en el estadio.

¿Qué mensaje le daría a todos esos aficionados del Deportivo que no van a poder animar a su equipo en el campo?

Que pueden tener confianza en nosotros, que vamos a dar la mejor versión de todos, aunque no estén cerca de nosotros para celebrar, ojalá, las victorias que tendremos, y que lucharemos hasta el final por ellos y por el escudo del Dépor.

El estado de alarma le ha impedido ver a su familia en los últimos meses, incluido su bebé recién nacido. ¿Cómo están y cómo lleva usted la situación?

Están todos bien, gracias a Dios. Claro que tengo ganas de ver a mi niña y a mi hijo, que ya hace mucho tiempo que nos los veo, así que vamos a ver cómo actúa el Gobierno para volver a una normalidad para ver a mi familia. Tengo muchas ganas de verlos, eso seguro.

Y sin saber cuándo podrá ir a Madrid para el reencuentro...

Primero tengo que trabajar, ver cómo van las cosas y después mirar también para ir un día o dos a visitar a mi familia.