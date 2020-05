Un mes para convencer a Vázquez

Después de dos largos meses sin competir, la línea que separa a titulares y suplentes queda difuminada en esta situación inédita, con una minipretemporada en pleno mayo en la que Fernando Vázquez debe calibrar el estado de forma de sus futbolistas, y cómo le ha sentado a cada uno el parón, para decidir con qué once reanudará el campeonato a mediados de junio. Aún falta un mes hasta entonces y los jugadores con menos protagonismo lo quieren exprimir para tratar de convencer al técnico. Por ejemplo, los que salen de lesiones, como David Simón. "Ahora todos empezamos de cero", recordó ayer el lateral canario.

También los fichajes de invierno, ocho en total, intentarán aprovechar las próximas semanas para asomar la cabeza con más fuerza. Solo Emre Çolak y Sabin Merino, autor de cuatro goles en sus primeros cuatro encuentros de blanquiazul, se afianzaron en el once desde su llegada en enero. En cambio, los demás refuerzos que aterrizaron mediada la temporada apenas han tenido presencia. Entre ellos, Claudio Beauvue, llamado a marcar diferencias pero que solo estuvo en el campo 88 minutos repartidos en cuatro jornadas, siempre como suplente. Iba a estrenarse como titular en Alcorcón, pero la víspera sufrió una lesión muscular que frenó su progresión.

Uche Agbo, Hugo Vallejo y Keko Gontán -más los inéditos Jovanovic y Abdoulaye Ba, el último en llegar- completan la nómina de altas en enero y también querrán reivindicarse en el esprint final de la competición. Idéntico objetivo al de los jugadores que contaron poco primero con Anquela, luego con Luis César y ahora con Vázquez. Luis Ruiz y Christian Santos son dos ejemplos de una lista en la que también figura Borja Valle, sin apenas minutos en los últimos meses del campeonato.

"Oportunidades para todos"

Desde septiembre no compite David Simón, cuya pubalgia le obligó a tener que pasar por el quirófano en noviembre. Aprovechó el parón liguero para ponerse a tope físicamente y por eso mira "el lado positivo" de la actual situación, porque le está permitiendo recuperar terreno desde el punto de vista físico. "Me hacía falta una pretemporada. Ahora todos empezamos de cero y ojalá que con trabajo y haciendo lo que me pide el míster tenga oportunidades en este tramo de liga", afirmó ayer el isleño.

"Va a haber muchos partidos seguidos y hay que estar todos preparados, todos metidos y todos enchufados, estar más unidos que nunca, la afición también desde casa con mensajes y en redes sociales. Seguramente habrá oportunidades para todos, incluso para los del filial que han subido y que son muy buenos, porque va a ser una una carga muy exigente, con muchos partidos seguidos, se pueden hacer cinco cambios, y va a estar muy divertido. Empieza todo el mundo de cero y seguro que entre todos juntos conseguiremos el objetivo", argumentó sobre lo que se le avecina al Deportivo.

Es "optimista" sobre la reanudación del campeonato, aunque el riesgo cero no existe. "Si somos responsables y mantenemos el protocolo muy rígido, seguramente habrá pocos contagios, pero sí es verdad que hay otros aspectos que no podemos controlar, gente que pueda haber en los estadios, hoteles o aeropuertos, que ahí es donde creo que hay más riesgo. Lo que está en nuestras manos lo vamos a hacer lo mejor posible", añadió David Simón en una rueda de prensa virtual. Es uno de los 24 jugadores, más cuatro fabrilistas, que tratarán de hacer méritos durante el mes que falta hasta la reanudación de la Liga con el firme propósito de convencer a Vázquez.