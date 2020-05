Fran: "Me ilusiona mucho volver al Dépor, pero no va a depender de mí"

El Dépor piensa en Fran y el excapitán piensa en el Deportivo ilusionado ante la posibilidad de regresar al club de su vida quince años después de colgar las botas. Toda una carrera de blanquiazul que puede abrir pronto una segunda etapa, desde los despachos, para ayudar a relanzar una cantera poco productiva para el primer equipo en los últimos años. "No sé realmente qué pasará al final con todo esto. Es un tema que me ilusiona mucho, estar ahí en casa otra vez, pero ya no va a depender de mí, sino de los que están ahí, de los que toman las decisiones", explica Fran González Pérez desde Barcelona. Los que mandan decidirán, pero a él le encantaría volver, independientemente de la categoría en la que vaya a competir el primer equipo la próxima temporada: "Personalmente, no dependería de si el Dépor se salvase o no. Yo no tendría ningún problema. Para mí no es cuestión de eso, es cuestión de si quieren que esté o no, así de claro".

"Jugadores como Fran y como Valerón son referentes del deportivismo y siempre el club tiene la obligación de valorar su posible incorporación", señaló recientemente Albert Gil, el nuevo director de organización del Deportivo, en una rueda de prensa virtual. No es la primera vez que Fran está cerca de regresar. Vivió una situación "muy similar" hace seis años -con Tino Fernández al frente del club y Fernando Vidal, el actual presidente, como consejero responsable del área deportiva- pero finalmente "no se dio". "Es una situación idéntica, prácticamente igual, a hace seis años. Y cuando creí que iba a ir, no se dio. Ahora, más de lo mismo. Se puede pensar que puedo ir y tal, pero vamos a ver si finalmente se da", añade el de Carreira, que en julio cumplirá 51 años.

"Nada sellado ni apalabrado"

De momento, "no hay nada sellado ni apalabrado". "Es un tema de que los que mandan se decidan", argumenta uno de los protagonistas de los seis títulos en la historia del Deportivo, con el que disputó 700 partidos en 18 temporadas. Un horizonte todavía por definir para Fran, cargado de "prudencia y tranquilidad". "Lo que decidan, bien decidido está", zanja.

Donde cree que podría aportar más, llegado el caso, es en las categorías inferiores. "Me gusta trabajar donde creo que estoy preparado para ello. En este caso sería la cantera", afirma el excapitán, formado tras "unos años en Barcelona y dos en el Manchester City trabajando allí de ayudante". "Creo que tengo bastante experiencia en ese sentido. A partir de ahí, que ellos hagan lo que crean oportuno y habrá que valorar en la posición en la que quieren que esté, si llegase todo a buen puerto", concluye.