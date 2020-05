Luisito no seguirá como entrenador del Fabril

Luisito no seguirá al frene del Fabril la próxima temporada. El club anunció esta tarde que le ha comunicado al técnico del filial que no cuenta con él en el futuro después de que la Federación haya anunciado el final de las competiciones no profesionales debido a la pandemia de coronavirus.

El entrenador santiagués pone punto y final así a una etapa en el Deportivo que arrancó el curso pasado cuando sustituyó a Sergio Pellicer en el banquillo del Fabril con el objetivo de evitar el descenso a Segunda División B. Luisito no fue capaz de lograrlo, pero a pesar de ello la dirección deportiva le otorgó su confianza de cara al regreso a Tercera.

El filial, sin embargo, ha llevado esta temporada una trayectoria irregular con una plantilla basada principalmente en jugadores criados en Abegondo. Luisito pone así punto y final a una etapa en el club en el que no ha llegado a completar un curso entero.