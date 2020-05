Manu reconstruye con "ambición"

Las jugadoras del Deportivo Abanca empezaron ayer sus vacaciones aunque para su técnico, Manu Sánchez, se avecinan días de mucho trabajo para reconstruir la plantilla de cara a la próxima temporada con el objetivo de que el potencial no se resienta por la salida de futbolistas importantes. "El siguiente paso tiene que ser consolidar este proyecto. Hicimos una temporada espectacular y ahora hay que darle solidez a todo ese trabajo y que no se venga abajo". La meta volverá a ser "intentar conseguir una vez más la permanencia", pero al mismo tiempo "consolidando estas bases que tenemos asentadas, cómo no, mirando hacia arriba". "Tanto el club, como nosotros y las jugadoras tenemos que ser ambiciosos", afirmó ayer el entrenador en una rueda de prensa virtual. "No podemos descartar nada, pero con los pies en el suelo porque será una temporada diferente", avanzó.

De cara al próximo curso, Manu Sánchez cuenta con quince jugadoras confirmadas, tras las altas de la portera Noelia Bermúdez, la delantera Helena Torres y la central Stephannie Blanco, oficializada ayer. La primera es una portera "de envergadura, fuerte, de potencia, con buen juego aéreo y buen juego de pies", mientras que la delantera es de un "perfil diferente a lo que tenemos, con potencia, un gran disparo y envergadura". La costarricense Stephannie Blanco, de 19 años, procede del mismo equipo que su compatriota Bermúdez, el Liga Deportiva Alajuelense de su país.

Sobre las salidas de Misa y María Méndez, y las más que probables de Tere Abelleira y Nuria Rábano, Manu explicó que el club ha hecho un "gran esfuerzo". "No tiene que preocuparnos en demasía. Estaríamos encantados de que todas siguieran con nosotros, pero no es así y hay que entenderlo como normal. Habrá que buscar los recambios adecuados dentro de nuestras posibilidades. Por encima de los nombres está siempre el escudo y el nombre del Dépor. Si se concretan las salidas, les desearemos suerte", explicó Manu Sánchez, que profundizó en el caso de la pontevedresa. "El mejor sitio para Teresa está aquí, en su casa, para que siga creciendo como futbolista y persona, que aún le falta. La oferta de renovación está ahí y ya solo depende de ella. Nosotros no podemos esperar, tenemos que seguir funcionando como proyecto porque el tiempo corre, el mercado se mueve y tenemos que planificar bien para que la próxima temporada sea también ilusionante", añadió Manu, convencido de que "es el momento" de que la Primera Iberdrola se convierta en una liga "profesional".